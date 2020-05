Milano Digital Week, ecco i tre vincitori dell’hackaton di Novartis

Il concorso di Novartis era uno degli 8 previsti per l'edizione di quest'anno (totalmente digitale). A vincerlo sono stati i progetti Small, eSteps e smART RING

Si è concluso oggi, nell’ambito della Milano Digital Week, l’hackathon “Novartis Hack_Ms: Monitoring solutions for Ms”, promosso da Novartis per favorire l’innovazione e lo sviluppo di idee che possano migliorare la qualità di vita delle persone con Sclerosi multipla (Sm) a partire da una più semplice gestione della malattia.

I vincitori

I tre progetti premiati sono:

Small, una fitball dotata di sensori che propone un modo nuovo di monitorare la motricità di persone con Sm con sintomi lievi-moderati, in modalità ludica e integrabile con esercizi cognitivi;

eSteps, che propone un plantare intelligente che coniuga in modo sofisticato il monitoraggio dell’attività motoria quotidiana delle persone con Sm a livello dei piedi con una analisi cinematica del movimento di tutta la figura;

smART RING, un dispositivo wearable a forma di anello che unisce il monitoraggio della Sm, fatto con misurazioni sia automatiche che attive, all’arte terapia.

Il concorso

Medici, ingegneri, sviluppatori, studenti, persone con Sm, designer, digital expert sono stati chiamati a contribuire all’ideazione di soluzioni innovative di digital health applicate alla patologia, come wearable device, piattaforme di gamification, soluzioni di Internet of things, app per l’esercizio fisico, che utilizzano intelligenza artificiale e Big data, attraverso cui monitorare e supportare nella quotidianità le persone con SM, cogliere i segni di progressione della malattia e misurarne l’impatto sull’attività motoria. All’hackaton di Novartis (tutto rigorosamente online dalla presentazione dei progetti alla giuria fino alla premiazione) hanno aderito 80 partecipanti suddivisi in 18 squadre supportati da 10 mentor e i cui progetti sono stati valutati da 10 giurati. I criteri di valutazione sono stati innovazione, fattibilità tecnica ed economica, la capacità oratoria in fase di argomentazione ai giurati e l’aderenza al tema del concorso. Al primo classificato sono andati cinquemila euro, al secondo tremila e al terzo duemila.

Multi hackaton

Per la giornata sono stati previsti otto hackaton la cui premiazione in simultanea è stata resa nota al pubblico sui canali Facebook e Youtube della Milano Digital Week. In totale erano 8 i concorsi e Sergio Amatia di Iab Italia, ha snocciolato qualche numero. “Ci sono stati più di 800 iscritti per gli 8 hackaton. Ringraziamo gli 8 partner che hanno reso possibile questo lavoro che sono Accenture, BlackRock, Cisco, Fastweb, Novartis, Open Fiber, Pulsee e Snam. In totale c’erano 113 team, 57 mentor, 48 giudici. L’età media dei partecipanti è stata di 28 anni. Oltre 200 ore di lavoro. Vogliamo anche sottolineare – continua Amatia – che hanno partecipato anche 20 mentor del Un Sdg Action Campaign, una delle agenzie delle Nazioni Unite per supportare i progetti di ambito innovativo e sostenibilità”.