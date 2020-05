Novavax punta a produrre un miliardo di dosi di vaccino contro Covid nel 2021

La società americana vuole acquisire un impianto di proprietà indiano in Repubblica Ceca per ampliare la sua capacità produttiva ed evitare di restare indietro rispetto agli altri concorrenti

L’americana Novavax vuole produrre un miliardo di vaccini anti-Covid entro il prossimo anno e per farlo ha messo in piedi una serie di accordi con il Serum Institute of India per l’acquisto di un suo impianto di produzione. Costo dell’operazione, 167 milioni di dollari in contanti.

L’impianto di produzione indiano (ma in Europa)

L’accordo tra le parti prevede che Novavax si appropri dell’impianto Praha Vaccines, un’unità del gruppo indiano Cyrus Poonawalla a sua volta di proprietà del Serum Institute, considerato uno dei maggiori produttori di vaccini al mondo (per quantità). Novavax è una delle compagnie che prima di altre si sono messe al lavoro per trovare una terapia valida all’infezione da Sars-Cov-2. Adesso, un po’ come annunciato da Astrazeneca di recente (dopo l’iniezione di un miliardo di dollari di soldi pubblici dall’agenzia statunitense Barda), anche Novavax vuole arrivare a livelli di produzioni di massa per una risposta globale totale. Il rischio di rimanere indietro nella corsa al vaccino è molto alto. L’azienda ha rivelato che sta già lavorando sui testi umani e lo stesso Oms sta tenendo d’occhio i suoi progressi.