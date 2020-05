Impatto economico Covid: speso un miliardo per i ricoveri, il 33% in Lombardia

Il report settimanale dell’Alta Scuola di Economia e management dei Servizi sanitari dell’Università Cattolica pubblica i dati e per le terapie intensive il costo totale a livello nazionale ammonterebbe a 250 milioni

Si comincia a intravedere l’impatto economico dell’epidemia Covid-19, caratterizzato da enormi costi complessivi per i ricoveri dei pazienti affetti da nuovo coronavirus, e dalla altrettanto grande contrazione dei ricoveri ordinari che potrebbe tradursi in cattiva salute futura dei pazienti e quindi in una maggiore prossima spesa sanitaria. Secondo i dati dell’Istant Report Covid-19 di Altems per i 144.658 ricoveri per Covid-19 effettuati e conclusi, la spesa, in base alle tariffe Drg, si stima pari a 1.226.137.474 di euro, di cui il 33% sostenuto per i casi trattati in Lombardia. Il Drg medio (il totale della spesa diviso per il numero di ricoveri) è stimato pari a 8.476 euro. Per i 23.069 ricoveri per Covid-19 stimati conclusi per il decesso del paziente, la spesa, sempre in base alle tariffe Drg, si stima pari a 225.958.333 euro, di cui ben il 48% sostenuto per i casi trattati in Lombardia. Il Drg medio in questo caso è stimato pari a 9.796 euro.

I ricoveri ordinari

Il Drg medio riferito a ricoveri ordinari, che nel 2018 risultava di 3.866,56 euro, in 4 mesi di emergenza Covid ha subito ripercussioni e contrazioni. Altems stima una riduzione di 860 mila ricoveri ordinari e di 3,3 miliardi di euro di spesa complessiva. Rimane da verificare se tale perdita di attività avrà ripercussioni sia sulla salute dei pazienti, sia sull’attività futura di ricovero (con possibili perdite economiche in particolare per gli istituti privati accreditati).

Le terapie intensive

Considerando inoltre 176.145 giornate di degenza (al 26 maggio) in terapia intensiva, a un costo giornaliero medio di 1425 euro il costo totale a livello nazionale ammonterebbe a 250 milioni di euro, di cui il 36% sostenuto in strutture ospedaliere della Lombardia. La stima dei costi di terapia intensiva al momento è basata su un costo medio e non tiene conto del maggior costo dovuto al ricorso alla ventilazione meccanica.

“L’altra” assistenza sanitaria

Ma c’è un altro problema che è emerso in questi mesi e riguarda “l’altra” assistenza sanitaria, ossia per i malati non Covid-19 (che nel frattempo non sono di certo diminuiti). Un esempio su tutti è rappresentato dai pazienti cardiologici. Complessivamente da fine febbraio è emersa una contrazione significativa nel numero dei ricoveri per sindrome coronarica acuta con ripercussioni sul numero di interventi di angioplastica coronarica (Pci). Si riscontra in termini di Pci un calo maggiore per le donne sebbene i campioni di pazienti risultino omogenei in termini di composizione per età e sesso. Lo studio relativo a un solo centro hub evidenzia, però, un tasso di Pci comparabile nei due anni. Utile per un’analisi critica del fenomeno è anche l’esperienza del centro Covid-19 che dettaglia le scelte strategiche adottate (come la riduzione delle procedure con maggiore impatto sulla terapia intensiva). La survey condotta dalla Società italiana di cardiologia (Sic) evidenzia come a fronte di una contrazione nel numero di ricoveri per Ima (-48%), vi sia un aumento nei decessi sia in valore assoluto (31 vs. 17) sia considerando il tasso di mortalità (13.7% vs. 4.1%). Inoltre, nel 2020 è aumentato in maniera significativa il tempo trascorso sia tra l’insorgenza dei sintomi e l’angiografia, sia tra il primo contatto con un operatore sanitario e l’intervento.

L’uso dei tamponi

Per quanto riguarda l’utilizzo dei tamponi, il trend nazionale è in crescita. Rispetto alla settimana 18-24 maggio, in Italia il tasso per 100 mila abitanti è passato da 7,14 a 7,21. Il tasso settimanale più basso si registra in Sicilia (è di 3,13 tamponi per mille abitanti nello stesso periodo, mentre quello più alto si registra in Veneto (15,99 per mille abitanti), mentre il Lazio si ferma a 4,27, sotto la media nazionale (7,21 tamponi per mille abitanti). Osservando il dato dall’inizio dell’epidemia a livello nazionale il 3,73% ha ricevuto il tampone. Il valore massimo nella Provincia autonoma di Trento con il 8,49%, il minimo in Campania (1,48%).

L’uso delle terapie intensive

Oggi le Regioni con il maggiore rapporto tra ricoverati in terapia intensiva e il totale dei ricoverati sono quelle del Centro-Nord, come la Toscana (19%) e Marche, Umbria ed Emilia-Romagna (14%). In forte aumento il Molise (al 28%), quest’ultimo ha più che raddoppiato questo rapporto rispetto alla settimana precedente la pubblicazione del rapporto (18%), un trend in aumento da più di due settimane. In Lombardia e Piemonte la percentuale scende leggermente attestandosi al 4,81% e 5,68% rispettivamente. Ancora alta nel Lazio (5,17%), mentre in Sicilia in aumento (10,75%).

Aumentano le iniziative di digitalizzazione

Continua l’implementazione di soluzioni di telemedicina. Il trend di crescita del numero totale delle iniziative avviate dalle singole aziende è circa il 10% in più rispetto alla 18-24 maggio (totale attuale 149). Aumenta significativamente il numero delle soluzioni per assicurare l’accesso alle cure dei pazienti ordinari (+12%), rispetto a nessun aumento delle soluzioni dedicate ai pazienti Covid. Per la gestione dei pazienti Covid la maggior parte delle soluzioni (due terzi) si basa su app e piattaforme dedicate. Nelle altre patologie, è invece preponderante l’utilizzo di strumenti web generalizzati ed anche del solo contatto telefonico (circa 80%). È stato aggiunto l’incremento dall’ultima settimana nelle tipologie dei servizi erogati. Le televisite costituiscono il 48% del totale delle prestazioni, con un incremento del 15%.

Le delibere regionali per la risposta all’emergenza

Altems si concentra anche sull’analisi delle delibere delle Regioni. Lo studio mostra che se per la fase 1 ben 16 Regioni hanno predisposto un provvedimento di “Programmazione sanitaria regionale”, a distanza di sette giorni dall’ultimo aggiornamento, sembrerebbe che nessuna Regione abbia emanato delibere o atti relativi alla riorganizzazione dell’assistenza ospedaliera per la fase 2. Rimangono 9 le regioni che hanno definito, seppure con diverso grado di dettaglio, l’assetto della rete ospedaliera per il Covid – 19 nella fase 2. Permane quindi la forte differenziazione tra il Centro-Nord e il Sud del nostro Paese. Infatti, al momento solo la Sicilia sembrerebbe aver definito le modalità organizzative per l’assistenza ospedaliera da dedicare ai pazienti affetti da coronavirus.

Le linee di indirizzo per le attività ospedaliere e ambulatoriali

In riferimento alle “Linee di indirizzo per la ripresa delle attività ospedaliere ed ambulatoriali” non legate all’emergenza Covid-19, a oggi l’85% delle Regioni italiane ha definito pratiche e raccomandazioni che stanno consentendo di far ripartire l’attività ambulatoriale e chirurgica in elezione, sospese durante la fase 1 dell’emergenza dovuta alla diffusione del Covid-19. Rispetto al precedente aggiornamento, Sardegna, Molise e Trentino-Alto Adige (nello specifico l’Azienda sanitaria del Sud Tirolo) si sono aggiunte.

I Covid-Hospital

I documenti di programmazione si sono in particolare concentrati sull’individuazione dei Covid-Hospital, così come suggerito dalla strategia in 5 punti del ministero della Salute. Tre approcci sembrano delinearsi al momento: quello dell’ospedale Covid unico regionale (Marche, Umbria, Abruzzo, Sicilia, Basilicata e Sardegna), quello della Rete “stellare” di ospedali Covid-19 (si veda Lombardia, Liguria, Veneto e Toscana), e quello della rete “Hub & Spoke” che caratterizza il Lazio, che ha suddiviso le strutture ospedaliere distribuite in 9 aree che fanno riferimento a 5 Covid-Hospital (alcuni coprono più aree), ma anche Emilia-Romagna (con una rete hub&spoke per le terapie intensive), Puglia e Calabria. L’analisi mostra una leggera tendenza verso il modello che prevede l’individuazione di Covid-Hospital, strutture dedicate esclusivamente alla cura dei pazienti Covid-19.

L’analisi

Lo studio è parte di una iniziativa dell’Alta Scuola di economia e management dei Sistemi sanitari dell’Università Cattolica di confronto sistematico dell’andamento della diffusione del Sars-Cov-2 a livello nazionale, prendendo in considerazione l’analisi riguardo tutte le 21 Regioni e Province Autonome con un focus dedicato alle Regioni in cui è stato maggiore il contagio (Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Marche e Lazio). Il gruppo di lavoro dell’Università Cattolica, è coordinato da Americo Cicchetti, Professore ordinario di Organizzazione aziendale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore con il supporto scientifico di Gianfranco Damiani e di Maria Lucia Specchia del Dipartimento di Scienze della vita e Sanità pubblica (sezione di igiene).