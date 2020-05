Ipsen, David Loew sarà il nuovo Ceo

Dal primo luglio Loew abbandonerà il ruolo di vice presidente esecutivo e capo della divisione vaccini di Sanofi subentrando a Aymeric Le Chatelier

Ipsen ha nominato come suo nuovo Ceo David Loew, ormai ex vicepresidente esecutivo e capo della divisione vaccini di Sanofi. Loew subentrerà il primo luglio 2020 ad Aymeric Le Chatelier che diventerà Chief financial officer di Ipsen.

Il profilo

Dopo la laurea in finanza e marketing e un Mba all’Università da St. Gallen in Svizzera Loew ha iniziato a lavorare dapprima alla Coopers & Lybrand e successivamente alla Hewlett Packard. Nell’ambito farmaceutico viene da una lunghissima esperienza in Roche durata 20 anni, iniziata nel 1991 e culminata con il ruolo di capo dell’Est Europa, Medioriente e Africa. Nel 2013 arriva in Sanofi dove gli viene dato l’incarico di guidare la divisione vaccini con responsabilità nella ricerca e sviluppo, affari industriali e operazioni commerciali.