Trend 2020 nel pharma, si attende un interesse crescente degli investitori finanziari per Cmo e Cdmo

Secondo il report di PwC Pharma&Healthcare, M&A and trends 2019 e Outlook 2020 in Italia gli investitori potrebbero interessarsi enormemente alle Contract manufacturing organization. Ma ci sono altri trend che potrebbero ingolosire i fondi di Private equity

Secondo lo studio di Pwc “Pharma&Healthcare, M&A and trends 2019 e Outlook 2020″, in Italia uno dei trend che potremmo vedere nel corso dell’anno è l’interesse crescente da parte di investitori finanziari, in particolare di Private equity, per Cmo e Cdmo (Organizzazioni di produzione a contratto).

Altri trend

Fabrizio Cigliese, Partner PwC responsabile del settore Deals area Pharma e healthcare, commenta: “Nel corso del 2020 sono previsti significativi impatti per gli operatori del settore pharma e healthcare a seguito del Covid-19, con grande enfasi su investimenti in R&D, cambiamento dell’offerta e del modello operativo adottato fino ad ora dalle aziende coinvolte. Il settore svilupperà nuove dinamiche di business, quali ad esempio cliniche extra-ospedaliere, aiuto in-home e uso dei canali digitali a supporto del consumatore finale.” A stuzzicare l’appetito degli investitori potrebbero essere dei trend già in atto e che andranno a interessare i sei mesi a venire. Innanzi tutto per quanto riguarda la ricerca e sviluppo grazie all’individuazione di nuovi vaccini per prevenire l’infezione di Sars-Cov-2, la riconversione di impianti industriali, l’intensificazione dei modelli di monitoraggio, la digitalizzazione del settore e la possibilità di espansione in nuovi mercati.

Le operazioni di M&A e nuove partnership

A far sì che il settore sia molto interessante è anche l’ondata di acquisizioni e partnership che ultimamente si stanno chiudendo. Tra l’altro si viene da un periodo molto prolifico da questo punto di vista grazie all’aumento del numero di operazioni annunciate nel 2019 da parte delle farma (+7), seguite alle società Biotech (+4) e dai distributori farmaceutici (+2). Seppure gli investitori strategici siano stati più concentrati sulla produzione di prodotti farmaceutici (57%), si registra un notevole aumento dell’interesse degli investitori finanziari sugli altri comparti, con 16 operazioni completate (vs 8 nel 2018). In aumento il numero di operazioni completate dagli investitori stranieri sul territorio (16) nel corso dell’anno (vs. 6 nel 2018).

L’area pharma

Il settore pharma e healthcare ha registrato 90 operazioni M&A nel 2019, incluse 4 IPOs, che dimostrano l’attrattività del settore ed un consistente trend di crescita. L’healthcare vanta un significativo numero di operazioni nel corso dell’anno (54, +19 vs 2018), mentre nel Pharma sono state annunciate 34 operazioni, principalmente nel comparto farmaceutico. Sebbene nel 2019 gli investitori siano stati più attivi nel settore healthcare, le operazioni con il maggior valore di transazione riguardano l’area delle farmaceutiche, che in particolar modo ha coinvolto i fondi di Private equity. Nel 2020, nonostante il forte rallentamento dell’economia globale causato dal diffondersi del nuovo coronavirus, gli effetti sulle aziende del settore risultano tendenzialmente positivi, con una crescita della domanda di sistemi di prevenzione, diagnosi e trattamento di future epidemie, nonché con una crescita dell’offerta delle strutture ospedaliere private e centri di diagnostica, e conseguenti notevoli effetti di innovazione tecnologica. Le aziende del settore pharma e healthcare hanno mostrato una grande resilienza mostrando rendimenti stabili e anticiclici e mantenendo quindi una forte tenuta nei mercati finanziari. Nei primi quattro mesi dell’anno l’indice Health Care Italia (#7 società) rispetto al FTSE Italia All-Share ha mostrato una crescita di circa il 5%.

Il settore healthcare

In questo settore il comparto di laboratori e centri diagnostici è risultato nel 2019 di forte interesse per aumento numero di operazioni (+12), seguito da cliniche veterinarie/dentali (+4). Gli investitori strategici sono stati maggiormente attivi (41) rispetto a quelli finanziari (13) con più focalizzazione sul comparto dei laboratori e centri di diagnostica (17) e dei produttori di dispositivi medici (12). Sono attesi vari trend per quest’anno. Un incremento della produzione di strumenti Dpi (Dispositivi di protezione individuale), di strumentazione medica come respiratori e ventilatori, incremento delle prestazioni offerte dai laboratori per esami di monitoraggio, investimenti in mobile healthcare e digitalizzazione dei servizi, ma anche il consolidamento di catene di laboratori di analisi e chirurgia plastica per raggiungere economie di scala e la crescita dell’offerta di ospedali privati e centri diagnostici.