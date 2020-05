Aurora Biofarma, struttura leggera e flessibilità per crescere sul mercato

L’azienda italiana costruisce il suo business sul rilancio e promozione di farmaci, dispositivi e integratori prodotti da altri, secondo peculiari accordi di vendita. Intervista all’ad Nicola Di Trapani

C’è un’azienda completamente italiana, di primissima generazione, del tutto “self made”, che si è conquistata un posticino fra le prime 100 del ranking delle farma e nutraceutiche (duemila competitor); riesce a mantiene i costi fissi entro il 10% del fatturato (25 milioni nel 2019) e cresce vertiginosamente anno su anno, ormai da quasi due lustri. Nicola Di Trapani, fondatore e amministratore delegato di Aurora Biofarma, sintetizza così il piccolo segreto. “Size e focus. Le dimensioni sono legate soprattutto alla flessibilità: restando ‘piccoli’, rispetto alle grandi multinazionali, siamo in grado di mantenere bassi i costi fissi”.

E il focus?

I prodotti, la loro qualità. Restando così agili e flessibili, ci possiamo permettere di promuovere prodotti di grande valore terapeutico, ma che sarebbero diseconomici per strutture enormi come quelle delle big pharma. Magari perché hanno perso il brevetto, oppure perché si collocano in una nicchia divenuta iper affollata.

E voi come riuscite a rivitalizzarli?

Mettiamo al servizio di questi prodotti – ma solo quelli già di per sé validi e di grande livello qualitativo – un esercito di informatori giovani, che lavorano con approccio innovativo e tecnologico, super preparati e specializzatissimi: 50 per le linee animal health – tutti laureati in veterinaria – e 250 per l’area human health.

Come funziona il modello di business?

Le aziende ci affidano le proprie referenze – ad oggi lavoriamo a tutto tondo, avendo in portfolio farmaci, dispositivi medici e integratori – e noi concludiamo con loro accordi caratteristici delle Contract Sales Organization, ma con una peculiarità: proponiamo un modello a costo zero. Lavoriamo cioè a partire dalla baseline: sull’incremento di vendite guadagniamo noi e guadagna l’azienda partner. La quintessenza dell’approccio win-win.

Se il modello funziona, perché non proporre prodotti completamente vostri?

Abbiamo iniziato a farlo da qualche anno, tra l’altro con una proposition identica a quella che adottiamo per gli accordi di promozione: giacché abbiamo i costi fissi così bassi, investiamo tutto sulle materie prime, sulla qualità dei prodotti e sullo sforzo commerciale. Lo stiamo facendo su alcune linee di dispositivi medici e di integratori, innovativi e di grande successo. Tanto che alcuni abbiamo iniziato persino a esportarli, devo dire con grande soddisfazione. Al servizio di tutti questi prodotti c’è la forza di fuoco dei nostri team di informatori e di recente abbiamo lanciato anche una campagna ADV in televisione.

In una fase così critica per l’economia del Paese, che cosa chiede alla politica un’impresa come la vostra?

Per noi nulla. Mi permetto invece di suggerire qualcosa a beneficio dei nostri giovani informatori, che sono il cuore di un modello di business come il nostro, ma che in coerenza con la vocazione aziendale non possono che essere agenti con contratti provvigionali: non vi dimenticate delle partite IVA. I lavoratori a partita IVA sono spesso trattati come i precari per definizione, gli ultimi, quelli con il minimo delle tutele e delle garanzie. Sono invece piccoli imprenditori di se stessi, che offrono flessibilità e meritano meno precarietà. Soprattutto oggi avrebbero bisogno di particolari tutele, direi di ordine strutturale, e non di semplici sussidi: infatti sono bravissimi ad ‘aiutarsi da soli’, questo è il loro mestiere. Ma chi ha pensato, ad esempio, a una rivisitazione delle loro tutele legata al nuovo modello di smart working? Noi come azienda abbiamo fatto la nostra parte: nei mesi di marzo e aprile abbiamo mantenuto tutti i contratti. Naturalmente non al 100%, ma abbiamo comunque pagato 1 milione di euro di onorari in 2 mesi. Oggi, nel solo segmento farmaceutico, abbiamo in Italia il 70% di informatori a partita IVA. Purtroppo non sono sindacalizzati e non hanno una lobby che curi i loro interessi… soprattutto per questo sarebbe un grande segnale se la politica si occupasse anche di loro.