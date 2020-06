Condividere le conoscenze contro Covid-19: aderiscono 37 Paesi, ma mancano i big

Alla chiamata del Costa Rica fatta all'Oms hanno aderito in tanti, ma dell'Ue solo Belgio, Lussemburgo, Olanda e Portogallo. Manca l'Italia così come altre potenze

Il Costa Rica chiama, in 37 rispondono. Dopo la lettera del presidente costaricense Carlos Alvarado all’Oms e all’assemblea del 18 maggio, alla fine dalle parole si è passati ai fatti e la piattaforma di condivisione delle proprietà intellettuali per i rimedi contro Covid, tra cui un vaccino, è finalmente partita. Stando alle prime informazioni diramate dall’Organizzazione mondiale della sanità, i primi Paesi a dire sì sono stati Argentina, Bangladesh, Barbados, Belize, Brasile, Bhutan, Cile, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, El Salvador, Honduras, Indonesia, Libano, Lussemburgo, Malesia, Maldive, Messico, Mongolia, Mozambico, Norvegia, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Perù, Portogallo, Saint Vincent and Granadines, Sri Lanka, Sudan, Sud Africa, Sudan, Olanda, Timor Est, Uruguay e Zimbawe. Mancano i big europei, come l’Italia.

La risposta globale senza le grandi

Alla campagna “Solidarity Call to Action”, così ribattezzata dall’Oms, non partecipano, almeno per ora, i giganti economii e farmaceutici mondiali. A parte il Sud Africa e il Brasile che fanno parte del gruppo delle potenze a economia crescente Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa) il resto dell’elenco comprende Paesi in via di sviluppo o che non hanno capacità produttive o di mercato particolarmente sviluppati a livello globale. Per l’Ue ci sono solo il Portogallo, il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo. Dagli altri membri dei 27 si aspetta ancora una risposta. Non c’è nemmeno l’Italia, così come mancano gli Usa, il Canada, il Giappone, la Germania, la Francia e la Cina. Tutti Paesi ad alto tasso tecnologico e con una grande immissione di brevetti sui mercati internazionali.

Le critiche

Come già evidenziato durante il lancio della proposta, il mondo dell’industria rimane scettico. La Federazione internazionale delle associazioni manufatturiere farmaceutiche esprime perplessità sul fatto che si possa minare la proprietà intellettuale e mettere a rischio i fatturati provenienti dai brevetti. Per tutta risposta Anna Marriott, health policy manager per il gruppo contro la povertà dell’agenzia Oxfam ha ribattutto dicendo che “le industria farmaceutiche cercano di ostacolare l’iniziativa dell’Oms perché tengono molto più al profitto che non alla salute delle persone”.