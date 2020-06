Il sogno cosciente del professor Garattini

Intorno a Covid-19 si sta fatalmente sviluppando un vero e proprio genere letterario, che integra e arricchisce l’inevitabile e imperfetta pubblicistica di questi mesi oscuri. *L'editoriale del numero 179 del magazine

Volendo dichiaratamente abolire la parola “narrazione” (abusata e degna di ben altri contesti), non c’è dubbio che intorno a Covid-19 si stia fatalmente sviluppando un vero e proprio genere letterario, che integra e arricchisce l’inevitabile e imperfetta pubblicistica di questi mesi oscuri. Ci sono diversi instant book redatti da autorevoli autori (es. Ilaria Capua, Roberto Burioni ma anche il giallista Antonio Manzini), per tacere del bestseller “Spillover” di David Quammen che però precede la pandemia e di non poco. Soprattutto ci sono i cimenti di chiunque (sui media, sui social) che da Sar-Cov-2 e dintorni stanno traendo infinito materiale, che non necessariamente sarà oggetto di libro o novella ma che ali- menta e alimenterà post e commenti non per forza godibili.

Covid-19 e marketing

Una premessa. In tale genere non merita di essere compresa l’incessante opera dei copywriter e della pubblicità, che nessuna esclusa e senza alcuna vergogna celebra e titilla l’orgoglio italiano pur di vendere un’automobile, qualche pacco di pasta, contratti telefonici e piattaforme tv a chi ha o dovrebbe avere ben altri pensieri in testa.

Il penoso linguaggio di questo marketing spinto oltre misura, che attinge alla retorica delle “cose che contano davvero”, saccheggia i cari vecchi valori domestici e familiari, fa appello all’unità di un Paese mai stato così diviso, nasconde tragiche realtà e sofferenze, mirando esattamente al contrario del riscatto che dichiara di volere: uno status quo ante Covid, in cui tutti si consuma voraci a prescindere dal poterselo permettere.

Il mondo è cambiato

No, il mondo è cambiato davvero e un bagno di realtà sarebbe necessario farlo tutti. Ce lo ricorda un bello e (quello sì) letterario articolo che il professor Silvio Garattini ha scritto per Il Foglio lo scorso 11 maggio. L’attacco del pezzo (“Se mi fosse per incanto concesso di realizzare un sogno, vedrei il Servizio sanitario nazionale cambiato in questo modo…”) apre la nostra rubrica “Abouting” di pagina 7, mentre il restante testo indirettamente interpella ogni singola riga di questo giornale, senza che alcuno dei singoli autori se ne sia preliminarmente reso conto.

Il futuro del mondo della salute

Il testo è letterario non solo e non tanto perché parla di sogni, il che contrasta con l’immagine di un uomo impastato con la concretezza, ma perché con la forza di una premessa onirica apre squarci sul mondo della salute quale oggi non è ma che potrebbe essere. E aprire squarci di conoscenza attraverso parole, immagini (e sogni) non è forse un effetto della buona letteratura oltre che della buona scienza? Garattini torna sulla terra e parla di burocrazia che soffoca gli sforzi di scienziati, medici, ricercatori. Dell’importanza di mettere da parte il profitto se si parla di salute pubblica e di un più netto confine con gli interessi privati, non demonizzati solo a condizione che sia chiaro il confine entro cui devono muoversi.

No alla medicina “mercato”

Altrimenti anche la medicina diventa un “mercato” e questo contrasta con le reali necessità della salute umana. Il professore accenna anche alla necessità di rendere organici gli sforzi dei professionisti sanitari sul territorio, cominciando con il rendere i medici di medicina generale dipendenti dal Servizio sanitario nazionale. Per inciso, tale condizione è fortemente avversata dalla gran parte dei diretti interessati per le ragioni spiegate in una lunga intervista da Silvestro Scotti, segretario nazionale del loro principale sindacato, che si può leggere nelle pagine seguenti.

Sogni concreti

I sogni, quelli veri, sono espressioni dell’inconscio. Non hanno tempo, né presente, né passato, né futuro, eppure si nutrono di esperienza e memoria individuale o collettiva (direbbe Jung) e per chi ci crede anche di prospettive di là da venire. Poi ci sono i sogni consapevoli. Quelli che ogni persona, non necessariamente gli scienziati, coltiva e dichiara per garantire a sé e agli altri un futuro migliore. A questi sogni è giusto dedicare sforzi, dedizione, sacrifici, senza superflue distrazioni se si vuole venirne a capo. Cose concrete, dunque. Che serviranno nei mesi e negli anni a venire.