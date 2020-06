Oncologia, parere positivo in Europa per entrectinib

Sì “condizionato“ al farmaco di Roche per pazienti con tumori solidi positivi alla fusione NTRK e con carcinoma polmonare non a piccole cellule ROS1-positivo. Se approvato, sarebbe il primo antitumorale agnostico dell’azienda in Ue

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) esprime parere favorevole all’autorizzazione condizionata all’immissione in commercio di entrectinib. Lo annuncia l’azienda Roche in una nota. L’indicazione riguarda il trattamento di pazienti adulti e pediatrici di età pari o superiore ai 12 anni affetti da tumori solidi che esprimono la fusione del gene del recettore della tirosin chinasi neurotrofica (NTRK) con malattia localmente avanzata, metastatica o in cui è la resezione chirurgica potrebbe comportare grave morbilità. Più nel dettaglio, si riferisce a pazienti che non abbiano precedentemente assunto un inibitore di NTRK e per i quali non esistono opzioni terapeutiche soddisfacenti. Il Chmp ha anche raccomandato entrectinib per il trattamento di adulti con carcinoma polmonare non a piccole cellule (NSCLC) ROS1-positivo, non precedentemente trattato con inibitori di ROS1.

Terapia agnostica

Se approvato definitivamente, potrebbe diventare la prima terapia anti-cancro agnostica di Roche in Europa. Le terapie agnostiche sono quelle in grado di aggredire i tipi di tumore che condividono la stessa mutazione genica, indipendentemente dalle caratteristiche istologiche (il tipo di tessuto del tumore) o di organo di provenienza. “Questa pietra miliare rappresenta quindi un ulteriore passo avanti nelle cure mediche personalizzate. Sulla base di test genomici, entrectinib rappresenta un trattamento di prima linea efficace per molti pazienti affetti da tumori con fusioni del gene NTRK o ROS1, compresi i tumori che sono progrediti a livello cerebrale”, afferma Levi Garraway, Chief medical officer e Head of global product development di Roche.

Gli esperti

Secondo Salvatore Siena, ordinario di Oncologia medica all’Università degli Studi di Milano e direttore del Niguarda Cencer Center, con entrectinib “si ampliano le opzioni di trattamento per diversi tipi di tumore, a vantaggio dei pazienti che vedono così aumentare la loro aspettativa di vita, se si pensa che entrectinib presenta un beneficio clinico nel 70-75% delle persone trattate. Si tratta di un bel passo avanti per l’intera oncologia medica e di un progresso di tipo farmaceutico, terapeutico e culturale”.

Filippo de Braud, ordinario di Oncologia presso lo stesso ateneo e direttore del Dipartimento di Emato-oncologia dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, sottolinea: “Entrectinib è uno dei farmaci più interessanti che abbia avuto modo di studiare per le sue caratteristiche di versatilità, in quanto è un farmaco attivo su più target e – in tutti quelli in cui è attivo – ha la prerogativa di funzionare bene sia su localizzazione di malattia sistemica ma anche a livello del sistema nervoso centrale che, invece, è sempre stato uno dei limiti di molti altri target agent”.

I tipi di tumore

In diversi studi clinici il farmaco è stato valutato in diversi tipi di tumore solido, tra cui sarcoma, carcinoma polmonare non a piccole cellule, tumori MASC (mammary analogue secretory carcinoma) delle ghiandole salivari, carcinoma della mammella secretorio e non secretorio, tumori della tiroide, carcinoma colorettale, neuroendocrino, pancreatico, ovarico, carcinoma endometriale, colangiocarcinoma, tumori gastrointestinali e neuroblastoma. Entrectinib ha ottenuto la designazione di Priority medicines (Prime) dell’Ema. Nei prossimi mesi è attesa una decisione definitiva in merito all’approvazione di entrectinib da parte della Commissione europea.