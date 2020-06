Zentiva completa l’acquisizione di un sito Sanofi in India

Il gruppo specialista nei farmaci generici conclude l’operazione per inglobare lo stabilimento produttivo di Ankleshwar

Il Gruppo Zentiva completa l’acquisizione di un sito produttivo di Sanofi ad Ankleshwar, in India. Lo annuncia una nota dell’azienda: “Il perfezionamento dell’operazione va a incrementare il numero di siti produttivi interamente di proprietà di Zentiva, consentendole di fornire quotidianamente farmaci di alta qualità a prezzi accessibili a un numero maggiore di persone”. Zentiva è specializza in farmaci equivalenti.

L’operazione di Zentiva

L’operazione arriva in concomitanza con diversi investimenti attualmente in corso nei siti di punta di Zentiva localizzati a Praga e Bucarest. Segue, inoltre, una serie di decisioni strategiche assunte per espandere la capacità produttiva: le acquisizioni di Creo Pharma nel Regno Unito, di Solacium in Romania e il completamento delle operazioni di acquisizione di Alvogen in Europa centrale e orientale ad aprile 2020.

Più produzione

“Siamo lieti di dare il benvenuto al team di Ankleshwar nella nostra famiglia Zentiva. Continuiamo a realizzare una forte crescita in Zentiva e il completamento di questa acquisizione è una pietra miliare importante per la nostra azienda,” commenta Nick Haggar, chief executive officer di Zentiva. “La forza della nostra crescente rete di produzione e la capacità aggiuntiva ci consentono – spiega Haggar – di tenere il passo con l’accelerazione della domanda dei nostri farmaci e di aumentare il controllo diretto sulla nostra catena di approvvigionamento per garantire forniture continue e una risposta rapida alle esigenze dei pazienti”.

Nuovo ufficio a Mumbai

Ashwani Sood, responsabile del sito di Ankleshwar, commenta:”Sono così orgoglioso che il nostro team di Ankleshwar farà parte di una Zentiva ancora più forte, integrandosi nella strategia di crescita a lungo termine dell’organizzazione. Sappiamo che la domanda di farmaci di alta qualità e a prezzi accessibili è in aumento e non vediamo l’ora di contribuire al successo di Zentiva in questa sfida”. Il sito produttivo sarà supportato da un nuovo ufficio associato di Zentiva India a Mumbai.