Ceva Salute Animale: Stefania Badavelli nominata general manager

Stefania Badavelli è la nuova general manager di Ceva Salute Animale, filiale italiana della multinazionale francese Ceva Santé Animale. Laureata in Veterinaria, 41 anni, arriva da Boehringer Ingelheim Animal Health. Lo annuncia una nota dell’azienda.

Al vertice di Ceva Salute Animale

Nel nuovo ruolo, Badavelli ha la responsabilità della strategia e delle operazioni delle business unit “Companion animals” e “Large animals” in coordinamento con la sede centrale di Libourne, in Francia. Obiettivo principale? Guidare la crescita in Italia e rafforzare la posizione di Ceva come punto di riferimento per tutti gli interlocutori del settore.

La carriera

Badavelli si è laureata in Medicina veterinaria all’Università degli Studi di Milano e ha frequentato un Executive Mba presso l’Università Bocconi di Milano.

Prima di arrivare a Ceva Salute Animale è stata Head of business companion animal in Boehringer Ingelheim Animal Health Italy. Qui, nel 2017, ha contribuito al processo di integrazione di Merial, l’azienda dalla quale proveniva.

In Merial, dal 2004, Stefania ha ricoperto una varietà di ruoli di crescente responsabilità, prima nell’ambito del servizio tecnico in campo per gli animali da compagnia fino a diventare marketing manager.

One Health

“Sono molto felice di entrare – commenta Stefania Badavelli . in un’azienda che lavora con passione per preservare il legame speciale che unisce uomini e animali e lo fa anche investendo molto nel concetto di One Health e nel benessere animale. Ceva è un’azienda dinamica che, a livello globale, cresce a doppia cifra e ci sono le premesse per fare un grande lavoro”.

Prima di entrare in Merial, Badavelli ha esercitato la libera professione come veterinaria per animali da reddito e cavalli.