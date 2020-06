Consumer health, il Gruppo Stada conclude l’acquisizione di 15 brand Gsk

L’espansione del portfolio del Gruppo, avviata nell’estate 2019, comprende prodotti di punta del mercato Otc - antipiretici, antinfluenzali, analgesici e prodotti per la cura della pelle - commercializzati in Europa e in alcuni altri mercati delle regioni Asia-Pacifico e America Latina

Dal 1° giugno il Gruppo Stada Ag espande la propria leadership nel mercato consumer health completando l’acquisizione di un portfolio prodotti a marchio consolidato di Glaxo smith kline (Gsk), che comprende antipiretici, antinfluenzali, analgesici e prodotti per la cura della pelle commercializzati nei principali Paesi europei.

L’accordo

L’operazione, iniziata nel 2019, ha portato all’acquisizione da parte del Gruppo di un totale di 15 importanti brand Gsk commercializzati in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Il Gruppo Stada, con base a Bad Vilbel in Germania, conferma così la sua posizione di leadership a livello mondiale nel mercato dei farmaci generici e prodotti Otc.

“Sono lieto che abbiamo ufficialmente completato l’acquisizione da Gsk di una serie marchi consolidati. Si tratta di prodotti che hanno un radicamento molto forte nei nostri mercati principali in Europa e non solo. Questo accordo rafforza ulteriormente la nostra posizione di leadership a livello mondiale nel settore consumer health e ci permette di adempiere ancora una volta alla nostra missione: essere un partner di fiducia nella cura della salute delle persone”, ha dichiarato Peter Goldschmidt, ceo del Gruppo Stada.

Distribuzione in tutta Europa

I brand di recente acquisizione da Gsk saranno distribuiti da Stada in tutta Europa e non solo. Tra i mercati principali figura anche l’Italia insieme a Germania, Russia, Polonia, Spagna, Francia, Ungheria, Ucraina, Austria e Svizzera.

“Oltre a consolidare la presenza in numerosi mercati e paesi europei, l’operazione del Gruppo accresce anche in Italia il ‘terzo pilastro’, ossia i prodotti consumer health. Ciò conferma la volontà di rafforzare la nostra posizione attuale a livello nazionale e internazionale come azienda farmaceutica a 360°, impegnata non solo nel settore dei farmaci equivalenti, ma anche dei biosimilari e dei prodotti da banco senza obbligo di prescrizione” afferma Salvatore Butti, general manager di Eg – Gruppo Stada.

Le varie acquisizioni

L’espansione del portfolio del Gruppo nel settore consumer health, avviato nell’estate 2019, ha visto inizialmente l’acquisizione di cinque brand Gsk per la salute della pelle (Ceridal, Eurax, Oilatum, Polytar e Savlon) e un rimedio per la tosse in età pediatrica (Tixylix) venduti in Europa e in alcuni altri mercati delle regioni Asia-Pacifico e America Latina.

A febbraio 2020 è stato annunciato un ulteriore accordo con Gsk per l’aggiunta di un portafoglio di marchi Chc nei principali mercati europei tra cui Italia, Francia, Germania, Italia, Polonia, Russia, Spagna e Svizzera. La recente transazione comprende invece i brand Cetebe (integratore di vitamina C), Lemocin (per il mal di gola), Duofilm (contro le verruche), Sweatosan (per regolare l’eccessiva sudorazione), Tavegil (antistaminico) e Venoruton (per l’insufficienza venosa).