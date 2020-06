Immunoterapia: cemiplimab ottiene la rimborsabilità in Italia

Sviluppato da Sanofi e Regeneron, è il primo anticorpo monoclonale anti-PD-1 specifico per il trattamento del carcinoma cutaneo a cellule squamose avanzato

Ottiene la rimborsabilità in Italia la prima immunoterapia specifica per il carcinoma cutaneo a cellule squamose, il secondo tumore della pelle (fra quelli diversi dal melanoma) più diffuso dopo il carcinoma basocellulare. Si tratta di cemiplimab, anticorpo monoclonale indicato per il trattamento delle forme metastatiche o localmente avanzate quando chirurgia e radioterapia non sono più curative. Lo annuncia una nota di Sanofi, sviluppatrice della terapia insieme a Regeneron, dopo che la determina che ne ammette la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale (Ssn) è stata pubblica in Gazzetta Ufficiale.

Risposte più rapide

“È un’ottima notizia per i pazienti e per noi medici la disponibilità anche in Italia di questa nuova terapia che si è dimostrata molto efficace nelle forme avanzate. Stiamo parlando di casi in cui la malattia impatta fortemente su qualità e aspettativa di vita e per i quali, fino ad oggi, non esistevano trattamenti mirati ed efficaci. Grazie a risposte rapide, profonde e mantenute nel tempo, cemiplimab offre un’opzione in più anche per i pazienti più anziani”, commenta Paola Queirolo, direttore Oncologia medica del melanoma, sarcoma e tumori rari all’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e responsabile linee guida Aiom per i tumori cutanei non melanoma”.

Il farmaco immunoterapico, spiega la nota, si lega al “recettore del checkpoint immunitario PD-1 (proteina 1 di morte cellulare programmata) bloccandone la via di segnalazione”. In questo modo, consente di ripristinare il corretto funzionamento del sistema immunitario, aiutandolo a riconoscere e distruggere il tumore e bloccarne la proliferazione.

Un nemico da affrontare con un approccio multidisciplinare

Il carcinoma cutaneo a cellule squamose avanzato è più facile da gestire nelle fasi precoci tramite rimozione chirurgica o radioterapia, ma nelle forme avanzate e aggressive (circa il 3% dei casi) è difficile da trattare e i pazienti hanno in media un’aspettativa di vita di circa un anno. “Il Cscc è il secondo tumore della pelle non-melanoma per incidenza – ricorda Ketty Peris, presidente della società italiana di dermatologia Sidemast – ma il primo per mortalità. È una neoplasia che in alcuni casi può essere molto aggressiva con un impatto importante anche sotto il profilo della qualità di vita dei pazienti: colpisce zone come cuoio capelluto, viso, orecchie, collo, braccia o gambe, con lesioni evidenti, che possono essere dolorose, deturpanti. Oggi – sottolinea l’esperta – assistiamo a un enorme progresso dal punto di vista terapeutico grazie all’immunoterapia, ma rimane prioritario adottare un approccio multidisciplinare, riunendo figure con competenze specialistiche differenti, capaci di seguire il paziente sotto tutti gli aspetti e in tutte le fasi della malattia”. Un approccio fondamentale per garantire una gestione del paziente a 360 gradi: dalla diagnosi precoce alla presa in carico, fino ai diversi approcci terapeutici possibili.