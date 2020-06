Parere positivo per una nuova indicazione di nintedanib

L'Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha espresso parere positivo all’approvazione di un’ulteriore indicazione del farmaco negli adulti, come terapia per altre malattie interstiziali polmonari fibrosanti croniche con fenotipo progressivo, oltre la fibrosi polmonare idiopatica

Boehringer Ingelheim annuncia che il Comitato che valuta i farmaci per l’uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) ha espresso parere positivo all’approvazione di un’ulteriore indicazione di nintedanib negli adulti, come terapia per altre malattie interstiziali polmonari fibrosanti croniche con fenotipo progressivo, oltre la fibrosi polmonare idiopatica. Il parere si è basato sui risultati positivi ottenuti nello Studio di Fase III “Inbuild”, primo studio clinico a valutare pazienti con un’ampia gamma di malattie interstiziali polmonari fibrosanti croniche, con andamento progressivo. Il parere positivo segue l’approvazione di nintedanib da parte delle Autorità regolatorie statunitensi (Fda) e canadesi (Health Canada), come prima terapia per la stessa popolazione di pazienti.

Le malattie interstiziali polmonari fibrosanti

Le malattie interstiziali polmonari fibrosanti comprendono un ampio gruppo di oltre 200 patologie, che comportano il rischio di fibrosi polmonare, ossia la formazione irreversibile di tessuto cicatriziale a livello polmonare, che compromette la funzionalità dei polmoni stessi. I soggetti con malattie interstiziali polmonari fibrosanti possono sviluppare un fenotipo progressivo, che comporta il declino della funzionalità respiratoria, il deterioramento della qualità di vita e una mortalità precoce, analogamente a quanto si osserva nella fibrosi polmonare idiopatica, la forma più frequente di polmonite interstiziale idiopatica.I sintomi e il decorso delle alattie interstiziali polmonari fibrosanti progressive sono simili, indipendentemente dalla patologia interstiziale polmonare (Ild) sottostante, e si stima che ben il 18-32% dei pazienti con ILD, diversa dalla fibrosi polmonare idiopatica, sia a rischio di andamento fibrosante progressivo.