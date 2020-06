Partnership e investimenti sugli impianti, la ricerca dei vaccini traccia la rotta

Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines, spiega quali sono le difficoltà e gli obiettivi dei ricercatori in tutto il mondo in tema di vaccini. Per mantenere le tante promesse fatte dalle aziende, però, servono investimenti titanici e sempre più società, anche rivali tra loro, stanno operando partnership per sostenere i costi. Dal numero 179 del magazine

Servono soldi, servono tecnologie, ma il tempo è scarso. Rino Rappuoli (in foto), direttore scientifico di Gsk Vaccines, nonché uno dei massimi esperti mondiali in tema vaccini è sicuro che entro metà del prossimo anno avremo prodotti sul mercato per mettere un freno all’attuale pandemia di Sars-Cov-2. Un vaccino al quale in tanti stanno lavorando, ma la cui sperimentazione, alla fine, potrebbe premiare solo un pugno di aziende. Una selezione quasi naturale che nel breve tempo concederebbe spazi di mercato a pochi soggetti. Non tutti, infatti, hanno a disposizione impianti di produzione adeguati, finanze solide per sostenere i costi o banalmente per procurarsi la materia prima. Non è un caso, infatti, che proprio su quest’ultimo punto Gsk e Sanofi si siano alleate per mettere insieme gli adiuvanti della prima con le proteine della seconda, così da proporre un prodotto, auspicabilmente, entro la metà del 2021.

Professore, innanzitutto quanti sono i vaccini in sviluppo nel mondo e quali sono le previsioni per avere i primi a disposizione?

Normalmente per fare un vaccino occorrono 15-20 anni. La ragione è che i vaccini devono essere sottoposti a lunghi test/passaggi per valutarne l’efficacia e la sicurezza. Le prove cliniche durano anni, anche se in caso di emergenza le tempistiche si possono accorciare. Nel caso di Ebola, per esempio, il vaccino è stato fatto in cinque anni dopo l’epidemia del 2014 in Africa occidentale. Sono passati sei anni da allora e le tecnologie si sono evolute e abbiamo imparato a ridurre i tempi di sviluppo. A oggi pensiamo che i vaccini per la Covid-19 saranno disponibili in un anno, al massimo 18 mesi, considerando il gran numero di gruppi di ricerca che ci stanno lavorando, circa 170.

Sono tanti

Sì, ma con le tecnologie moderne si può fare un vaccino in laboratorio in modo molto veloce. I cinesi hanno reso disponibile la sequenza del genoma del virus il 7 gennaio e ogni laboratorio al mondo interessato a farlo ha potuto sintetizzarla in poco tempo. La difficoltà, però, sta nella seconda fase dell’operazione. C’è la fase clinica e quella di industrializzazione secondo le rigidissime norme Good manufacturing practice. A mio avviso di questi 170 gruppi, alla fine, ne rimarrà il 10-15%.

Una selezione netta, questione di costi?

La fase clinica è la più difficile, senza considerare poi la registrazione dei prodotti e la messa in commercio. Per tenere sotto controllo la malattia avremo bisogno di centinaia di milioni di dosi, forse miliardi. La previsione più rosea è partire con la distribuzione sul mercato di grandi quantità di vaccini a metà 2021, tuttavia non è escluso che qualche milione possa essere disponibile anche alla fine di quest’anno.

Quali sono le tipologie di vaccino su cui le aziende stanno puntando?

Sono almeno di tre tipi. Il primo è quello avanzato a Rna, completamente sintetico. È il più veloce a farsi e moltissimi gruppi ci stanno lavorando. Il più importante è sicuramente quello dell’americana Moderna che è stata la prima a entrare nella fase clinica. Ormai è all’inizio della Fase II e sta procedendo bene. Dicono che entro la fine dell’anno potrebbero avere qualche milione di dosi di vaccini. Questi prodotti sono chiaramente più rapidi da realizzare, ma ci sono incertezze rilevanti. Infatti la tecnologia per sviluppare un vaccino a Rna è relativamente nuova. A mio avviso la tecnologia a Rna sarà importantissima tra 5-10 anni, ma per ora non è mai stato registrato un vaccino di questo tipo. Vanno compresi tutti i rischi di una tecnologia non ancora matura. Non sappiamo se funziona e se anche dovesse funzionare bisogna avere poi le capacità di produrre centinaia di milioni di dosi e al momento questa capacità è inesistente, anche se si sta investendo molto.

Il secondo?

Il secondo gruppo è quello dei vettori virali, in cui è inserito il gene sintetico. Il vaccino più celebre su cui si sta lavorando è quello di Oxford, ma ci sono anche i cinesi che stanno portando avanti studi interessanti, Janssen o l’italiana ReiThera che dovrebbe entrare in fase clinica tra un mese. Questo vaccino sfrutta una tecnologia più matura rispetto alla precedente ed è stata alla base del vaccino per Ebola. La capacità di produrli però è ancora bassa, almeno per ora.

Infine il terzo…

Al terzo gruppo appartengono i vaccini più classici. Su quest’ultimi abbiamo una grande esperienza e l’industria ha impianti di produzione che sappiamo funzionare. Per fare un esempio sono le stesse tipologie di vaccini contro il papilloma virus o l’epatite B, sappiamo come funzionano e li sappiamo produrre. Avremo bisogno di miliardi di dosi e infatti ci sono diversi gruppi che si stanno concentrando su questa tipologia di prodotto. Per arrivare alla fase clinica, tuttavia, ci vuole più tempo, almeno sei o sette mesi. Ormai ci siamo quasi e in due o tre mesi dovremmo arrivare a una conclusione. Ci sono due cose da tenere presenti, però e riguardano le proteine ricombinanti e gli adiuvanti.

Parla del gruppo di vaccini in sviluppo cui state collaborando anche come Gsk?

Le proteine si possono accelerare in 5-6 mesi, mentre gli adiuvanti sono sostanze che richiedono uno sviluppo di 10-15 anni. In Gsk stiamo lavorando su questa tipologia di vaccino e abbiamo adiuvanti registrati tanto da avere la possibilità di produrne svariate centinaia di milioni, o miliardi. Altre aziende non hanno la nostra stessa capacità nel campo degli adiuvanti e infatti abbiamo avuto più di cento richieste da altrettante industrie per poter accedere ai nostri prodotti adiuvanti che abbiamo messo a disposizione di chi, invece, è più forte nella produzione di proteine ricombinanti. In questo senso, Gsk sta lavorando con aziende cinesi, australiane, europee, canadesi e statunitensi. Per fare un esempio pratico, di recente Gsk ha stretto un accordo con Sanofi. Siamo due delle quattro aziende più importanti al mondo nel campo dei vaccini, ma data l’emergenza e la quantità di dosi da produrre abbiamo scelto di unire le forze per contribuire a contenere la pandemia. Mentre noi possiamo produrre gli adiuvanti, non abbiamo impianti disponibili per sviluppare le proteine. Sanofi è in condizione opposta. Mettendoci insieme possiamo fare un vaccino che sarà disponibile da metà dell’anno prossimo o al più tardi alla fine del 2021.

La partnership con Sanofi e la messa a disposizione delle vostre tecnologie per gli adiuvanti rientra nell’ottica della condivisione del know-how a cui in tanti si sono appellati negli ultimi mesi

L’industria dei vaccini sta prendendo la cosa molto seriamente. In questo momento lo scopo principale non è fare profitto ma di contribuire alla causa. Bisogna contenere la pandemia. Si possono fare le alleanze tra le società e la condivisione dei brevetti non è di ostacolo. C’è grande apertura. Ripeto, il nostro adiuvante è stato condiviso con sette aziende nel mondo in modo da poter contribuire allo sviluppo di candidati vaccini in tutti i continenti.

La quantità di dosi necessaria impone uno sforzo produttivo senza precedenti. Alcuni gruppi industriali che stanno lavorando a un vaccino hanno ribadito quanto sia necessario l’aiuto dello Stato per sostenere tutto il processo fino alla distribuzione. Il rischio di impresa è così alto?

La produzione di massa è un problema molto serio. La maggior parte dei vaccini ha bisogno di un impianto di produzione dedicato, quindi bisogna disegnarlo, costruirlo e poi una volta costruito bisogna far vedere che funziona secondo le regole molto precise delle Gmp prima dell’approvazione delle agenzie regolatorie. Per questo processo ci vogliono di norma cinque anni e diverse centinaia di milioni di dollari. È chiaro che nel caso Covid non ci sono impianti pronti per farlo, a meno che l‘industria non abbia la capacità libera o abbia impianti a regime ridotto che possano essere meglio sfruttati. Per questa ragione adesso se vogliamo accelerare la produzione bisogna aumentare gli investimenti anche se non sappiamo se questo vaccino funzionerà. L’aiuto dei governi può essere importante perché l’industria si prende un rischio che altrimenti no assumerebbe se seguisse le leggi del mercato.

Ci sono evidenze che dimostrano che il vaccino sarà stagionale come quello dell’influenza? I piani di investimento delle aziende dipenderanno anche da questi aspetti, non crede?

Non c’è una direzione precisa in questo senso. Il virus influenzale cambia tutti gli anni e di conseguenza anche la formulazione del vaccino. Quello che abbiamo visto fino a oggi è che questo virus non si modifica così repentinamente. Non è detto che non cambi ogni 5-10 anni. Credo che la strada non sarà quella di proporre un vaccino con cadenza stagionale.

Non si è certi che il vaccino funzionerà, ma qual è dal punto di vista di un ricercatore la difficoltà più grande? C’è molta confusione su dati e numeri che non sempre convergono.

Oggi non sappiamo qual è il livello di immunità necessario per l’infezione. L’unico modo per saperlo è testare sulla popolazione. Questa è l’incertezza più grande. Ci sono dati che dimostrano l’efficacia, ma senza una campagna di vaccinazione con una raccolta dati di massa è difficile saperlo. Di recente due editoriali di Bmj e Nature hanno criticato la proliferazione di un gran numero di trial di bassa qualità per rimedi contro Sars-Cov-2. Vale anche per i vaccini a suo avviso? Sì certamente. Purtroppo in situazioni di questo tipo il rischio di fare sperimentazioni di bassa qualità è alto, ma capita quando si cercano di fare più cose in parallelo. È un rischio di cui si è coscienti.

Cosa si è imparato da altre epidemie di coronavirus, Sars e Mers su tutte?

Che il coronavirus è capace di salti di specie anche mortali per l’uomo. La Covid non è mortale come lo è stata la Sars, ma di sicuro più contagiosa. Con la Sars i malati potevano trasmettere l’infezione solo in stato avanzato e la quarantena era più gestibile. A seguito della Sars avevamo ipotizzato che un altro coronavirus avrebbe compiuto un secondo salto di specie e infatti è avvenuto nel 2012 con la Mers. Anche se l’infezione è stata contenuta e nonostante dicessimo da tempo di stare pronti, ci siamo fatti cogliere impreparati con questa nuova epidemia. Ogni coronavirus è diverso e dobbiamo impegnarci d’ora in avanti a portare avanti la ricerca sia per Covid che per altre possibili forme pandemiche.