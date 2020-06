Vaccino anti-Covid europeo, sul piatto altri 2,4 miliardi di euro

Alcuni Paesi tra cui Italia, Olanda, Germania e Francia stanno già negoziando con i produttori, ma c'è la consapevolezza che serviranno contrattazioni allargate. La Commissione vorrebbe quindi attivarsi per supportare produzione e distribuzione dei prodotti anti coronavirus per evitare di restare indietro rispetto agli Usa

Per un vaccino anti-Covid europeo la Commissione europea sta pensando di sfruttare altri 2,4 miliardi di euro. Una decisione che prende piede a seguito delle dichiarazioni che sono arrivate e continuano ad arrivare dagli States in merito all’approvvigionamento in esclusiva di un vaccino.

Arrivare prima

Il Barda (Biomedical advanced research and development authority) ha annunciato un finanziamento di un miliardo di dollari ad Astrazeneca per spingere nella produzione e distribuzione di un vaccino. Dichiarazione che ha fatto seguito a quella dell’accordo con Sanofi che ha scatenato polemiche infinite da parte degli altri Stati, spaventati dall’idea di rimanere indietro con la cura anti-Covid-19. Per questo motivo l’Unione europea, attraverso il suo braccio esecutivo, ossia la Commissione, ha pensato di mettersi al riparo e piazzare 2,4 miliardi di euro per non restare indietro. La decisione è stata discussa mercoledì 3 giugno in un incontro tra i vari ambasciatori dell’Unione, dopo che Germania, Olanda, Francia e Italia hanno ammesso di essere in trattativa con le aziende farmaceutiche per avere il più presto possibile accesso al vaccino. I soldi arriveranno dal fondo denominato Emergency support instrumenti (Esi).

Le orme Usa

Reuters riporta il commento di un funzionario Ue, secondo cui bisogna fare di tutto seguendo quello che stanno facendo negli Stati Uniti, anche se si dovessero buttare soldi per un vaccino potenzialmente non utile. Infatti il problema è proprio quello. Come la stessa Astrazeneca ha ammesso, non si è certi che il prodotto funzioni anche perché, come ha spiegato Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk Vaccines, in un’intervista ad AboutPharma (magazine di giugno 2020), per valutare l’efficacia di un vaccino bisogna aspettare i risultati dell’immunizzazione su un ampio campione di popolazione. Insomma il pericolo di restare col classico “cerino in mano” c’è tutto, ma nella gara a chi prima arriva, questi sono rischi calcolati.

Vaccino comunitario

Sempre secondo quanto riporta Reuters, affidandosi al quotidiano tedesco Handelsblatt, il ministro della salute teutonico, Jens Spahn, ha dichiarato che un’alleanza tra Paesi è fondamentale per ottenere il vaccino. Proprio per questo motivo le diplomazie di mezza Europa stanno contrattando con i produttori (tra cui Astrazeneca stessa) e con altri Stati tra cui Regno Unito, Norvegia, Singapore e Giappone per allargare la cooperazione. C’è poi un altro tema che non va sottovalutato. La popolazione dell’Ue è di quasi 500 milioni di individui. Sono tanti e un elemento che preoccupa i vertici comunitari è proprio l’indisponibilità, per tutti, di un rimedio preventivo contro il nuovo coronavirus.