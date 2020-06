Alleanza per i vaccini, Gavi Alliance raccoglie 8,8 miliardi di dollari

I risultati sono stati forniti durante un summit virtuale con oltre 50 Paesi collegati. Il budget ottenuto sfora del 20% quello inizialmente preventivato e una parte sarà utilizzato per la ricerca su Covid. L'Italia collaborerà con 287 milioni di euro in donazioni per i prossimi dieci anni

Meglio del previsto. Ne era stati programmati 7,4 miliardi e ne sono arrivati 8,8. In cifre è questo il risultato che Gavi, l’Alleanza sui vaccini, ha dichiarato a seguito di un summit a livello internazionale a cui hanno preso parte Capi di Stato, Capi di Governo e donatori privati. Della cifra totale, due miliardi saranno stanziati per la ricerca e produzione di un vaccino contro Sars-Cov-2.

Obiettivo superato

“Siamo entusiasti di annunciare cheil nostro obiettivo è stato raggiunto e superato. Grazie a tutti inostri donatori abbiamo raggiunto un totale di 8,8 miliardi di dollari”, scrive su Twitter Gavi vaccine alliance al termine del Global vaccine summit 2020 che ha visto la partecipazione anche dell’Italia. Il Ceo di Gavi, Seth Berkley, durante la conferenza stampa ha ribadito il successo dell’iniziativa che non riguarda, va detto, solo la lotta a Covid-19, ma è indirizzata anche ad altre malattie infettive, tra cui Ebola (che è tornata a colpire duramente nella Repubblica democratica del Congo). “Avevamo chiesto di raggiungere la cifra di 7,4 miliardi di dollari e invece siamo arrivati al 8,8 miliardi (+20% rispetto all’obbiettivo ndr.) una cifra che ci consentirà di avere risorse aggiuntive per garantire l’accesso all’immunizzazione in tutto il mondo. Una parte consistente di questi fondi sarà stanziati per un vaccino di successo contro Covid-19”.

Il contributo italiano

Anche l’Italia ha fatto il suo. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che Roma stazierà un totale di 287, 5 milioni di euro fino al 2030 segnando un +20% rispetto all’impegno precedente.