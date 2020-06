Covid-19, la Fda approva un test per per identificare i pazienti ad alto rischio

L’ente statunitense ha concesso l’emergency authorization al test diagnostico di Roche, in grado di misurare i livelli di interleuchina 6 (IL-6), presente nel flusso sanguigno. Potrebbe servire ai medici per capire chi avrà bisogno di un ventilatore polmonare

Nuova emergency authorization della Fda statunitense per un test diagnostico di Roche, per Covid-19. In questo caso non si tratta di un test per confermare un’infezione attiva (come il test molecolare) o un’esposizione precedente al Sars-Cov2 (come i test sierologici), ma per identificare le persone affette da Covid-19, con maggior rischio di sviluppare gravi complicanze. Il test Elecsys misura i livelli di interleuchina 6 (Il-6), presente nel flusso sanguigno. Una delle molecole implicata nell’iperinfiammazione che può portare a gravi conseguenze per l’organismo e che spesso è tra le cause dei decessi da Covid. Il test è stato già utilizzato in Europa per selezionare le persone che potrebbero soffrire di sepsi grave e infiammazione a seguito di traumi o interventi chirurgici importanti.

Contro il tempo

Secondo Roche il test ora potrebbe essere utilizzato dai medici per capire chi tra le persone affette da Covid-19, può andare incontro a insufficienza respiratoria e avere bisogno di un ventilatore polmonare. “Nella situazione attuale, il tempo è un fattore critico”, ha dichiarato Thomas Schinecker, Ceo di Roche Diagnostics. “Il test potrebbe aiutare i medici a identificare rapidamente una grave risposta infiammatoria nei pazienti infetti dal virus Sars-Cov2”.

Il ruolo della Il-6

Il test per la Il-6 è progettato per fornire un risultato in meno di 20 minuti, eseguendo fino a 300 campioni l’ora sull’apparecchiatura di laboratorio cobas di Roche. La Il-6 viene rilasciata dalle cellule immunitarie in risposta a virus, batteri e altri stimoli e può scatenare febbri e altre difese. Svolge anche un ruolo nella cosiddetta sindrome da rilascio di citochine, una cascata di proteine del sistema immunitario potenzialmente fatale, che si verifica quando il corpo reagisce in modo eccessivo a un agente patogeno. Casi gravi di Covid-19 hanno mostrato i segni distintivi di tempeste di citochine, insieme a una polmonite mortale.

Il tocilizumab anti Il-6

Il tocilizumab, farmaco sviluppato sempre da Roche, ha come focus proprio l’Il-6. È stato approvato nel 2017 per il trattamento della sindrome da rilascio di citochine, un evento avverso dovuto alla somministrazione di terapie Car-T in oncologia. A metà marzo, la società svizzera ha lanciato uno studio di fase 3 per valutare l’uso di tocilizumab nei pazienti con Covid-19. Successivamente ha iniziato ad aumentarne la produzione ad aprile.