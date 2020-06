Entro fine anno una strategia per l’accessibilità ai farmaci, via alla consultazione pubblica dell’Ue

Fino al 7 luglio gli stakeholder potranno inviare le proprie proposte. Verso la fine dell'anno dovrebbe esserci l'adozione delle misure. Assogenerici: "Serve un piano industriale pluriennale"

L’Ue ha dato avvio a una consultazione pubblica per valutare una strategia atta a favorire l’accessibilità economica a farmaci innovativi e non solo. Soprattutto in tempo di coronavirus, ci si è resi conto che i vecchi approcci non hanno funzionato a dovere e per questo motivo il Commissario alla salute e alla sicurezza alimentare Stella Kyriakides ha promesso di presentare entro fine anno “un’ambiziosa strategia farmaceutica per l’Europa per garantire l’accessibilità economica, la sostenibilità e la sicurezza dell’approvvigionamento. La pandemia di coronavirus ci ha mostrato più che mai che abbiamo bisogno di un sistema resistente alle crisi e dei mezzi per produrre medicine all’interno dell’Ue per garantire un accesso tempestivo alle medicine essenziali per i nostri cittadini e ospedali in ogni circostanza”.

Le fasi della proposta

L’iniziativa è stata lanciata il 2 giugno e fino al 7 di luglio tutti gli stakeholder potranno inviare i propri commenti o perplessità. A seguito di questa prima fase ci sarà la pubblicazione ufficiale delle varie disposizioni anche sulla base degli interventi ricevuti prevista per la seconda metà del 2020. A fine anno, infine, dovrebbe esserci, stando al calendario, l’adozione dell’intero pacchetto.

Le prime reazioni: Assogenerici

“L’Europa ha scelto di ripartire dallo “tsunami” Covid per affrontare alla radice il tema della accessibilità, sostenibilità e approvvigionamento di medicinali per tutti i pazienti europei: un problema che passa inevitabilmente per il rafforzamento dell’industria farmaceutica e il mantenimento del suo ruolo come innovatore e leader mondiale del comparto”. Il presidente Assogenerici, Enrique Häusermann, commenta così l’avvio da parte della Commissione Ue. “Serve un piano industriale pluriennale (facendo riferimento al piano industriale europeo proposto a marzo 2020 ndr.) sollecitato da tempo dalle aziende del settore, che vede tra gli ingredienti essenziali per la fattibilità la rimozione degli ostacoli burocratici, lo sviluppo di politiche di mercato competitive e sostenibili e la tutela degli investimenti europei. Ma soprattutto dei paletti fermi alle politiche farmaceutiche insostenibili portate avanti in alcuni Paesi. Speriamo che anche il nostro Paese sappia raccogliere e partecipare da protagonista alla sfida cui sono chiamati tutti i Paesi europei”, conclude il presidente.