Nutrizione di precisione, al via una partnership tra Giuliani e Policlinico Gemelli

L'accordo, che punta a potenziare il progetto "Gemelli health system", consentirà alla terapia nutrizionale su misura di arrivare in tutte le farmacie italiane

Giuliani spa, azienda farmaceutica italiana, entra in partnership con Gemelli Health System (Ghs), società controllata dalla Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs, focalizzata sulla progettazione e realizzazione di Alimenti ai fini medici speciali (Afms), ma anche di integratori complessi e dispositivi medici.

L’accordo

L’accordo prevede una ripartizione paritetica del capitale sociale al 50% e riveste un particolare significato, per il momento che il nostro Paese sta affrontando con l’emergenza Covid-19, per quanto l’unione di esperienze fortemente complementari come quelle di Gemelli e Giuliani potrà rappresentare per il mondo della Salute.

“Il progetto Gemelli health system rappresenta uno dei temi cardine per la salute umana attuale: quello della nutrizione”, sono le parole di Giovanni Raimondi, presidente della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Ircccs. “In pratica si tratta di superare il concetto della supplementazione alimentare a favore di miscele nutrienti appositamente studiate e realizzate per esigenze specifiche e condizioni individuali di carenza o aumentato fabbisogno”.

Giammaria Giuliani, membro del consiglio di amministrazione della Giuliani SpA, commenta: “Siamo molto contenti di investire sulla competenza di Gemelli health system e quindi su quanto rappresenta dal punto di vista scientifico la Fondazione Gemelli nel suo insieme. Abbiamo sempre sostenuto progetti innovativi, a forte componente di ricerca, un aspetto che abbiamo ritenuto altamente qualificante nella proposta Ghs”.

Gaetano Colabucci, nuovo amministratore delegato di Gemelli health system precisa: “Siamo certi che l’unione delle nostre competenze potrà rappresentare una tappa significativa per l’affermazione della terapia nutrizionale. Grazie al contributo di Giuliani in termini di esperienza e know-how manageriale e organizzativo, pazienti, famiglie, medici, farmacisti e caregiver, riceveranno un’informazione completa sui nuovi Afms, studiati ad hoc sia come prevenzione sia come coadiuvanti per le cure”.

Verso la nutrizione di precisione

“Muovendo dal concetto di Terapia personalizzata sull’esigenza individuale”, afferma Enzo Lucherini, chiamato alla presidenza della società e precedentemente direttore generale di Gemelli Health System, “e studiata incrociando i dati genetici e le manifestazioni delle patologie per ciascun individuo, si punta a ottenere trattamenti su misura per il singolo e più efficaci: è la medicina di precisione, da sempre un obiettivo di Gemelli. Oggi il nostro studio su miscele di macro e micronutrienti punta a ottenere un risultato analogo: la nutrizione di precisione. Siamo partiti dalle malattie rare per estendere il campo di applicazione a una molteplicità di situazioni di fragilità nutrizionale”.

Alla direzione scientifica, nel nuovo assetto di Ghs, il professor Antonio Gasbarrini, (Direttore dipartimento scienze mediche e chirurgiche policlinico universitario A. Gemelli Irccs) che rafforza il concetto di nutrizione di precisione: “Sappiamo che in medicina c’è un motore fonda-mentale che garantisce la salute, ed è quello dell’aspetto nutrizionale. Sappiamo che ciò che en-tra nel nostro apparato digerente viene metabolizzato, rianalizzato, riassemblato e poi distribuito ai vari tessuti, quindi il nostro intestino, e in particolare questo organo ‘nuovo’ che si chiama microbiota e che vive al suo interno ha un ruolo fondamentale sia per potenziare il sistema immunitario sia per permetterci l’assorbimento del cibo.

Una formulazione di micro e macronutrienti davvero mirata – spiega Gasbarrini – è in grado di colmare i deficit nutrizionali che si riscontrano spesso nelle persone con patologie rare. Ma si tratta di un elemento importante an-che per un vasto gruppo di malattie o condizioni particolari per le quali stiamo disegnando formulazioni ad hoc”.