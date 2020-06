Menarini, in Italia nuovo stabilimento da 150 milioni di euro

Il sito sarà realizzato nell’area fiorentina, occuperà 40 mila mq e darà lavoro a 250 persone dirette e a altrettante nell’indotto. Avrà una capacità produttiva annua di circa 100 milioni di confezioni corrispondenti a circa 3 miliardi di compresse

Menarini sceglie l’Italia per il suo nuovo stabilimento da 150 milioni di euro. Il sito sarà realizzato nell’area fiorentina, occuperà 40 mila mq e darà lavoro a 250 persone dirette e a altrettante nell’indotto.

L’impianto

Sarà uno stabilimento di smart manufacturing, con tecnologie produttive innovative e sistemi di automazione e digitalizzazione in linea con il programma Industry 4.0 con importanti obiettivi di sostenibilità ambientale. Lo stabilimento avrà una capacità produttiva annua di circa 100 milioni di confezioni corrispondenti a circa 3 miliardi di compresse.

E c’è anche la crescita del gruppo

La decisione di investire in Italia anzichè puntare ai mercati esteri è figlia anche di un bilancio 2019 che si è chiuso in positivo rispetto al 2018 anche in considerazione del fatto che il gruppo ha da poco annunciato l’offerta di acquisto della biotech statunitense Stemline. Il fatturato sfiora i 3 miliardi e 800 milioni di euro (3.793 milioni), in crescita del 3,2% rispetto al 2018, e l’ebitda è di 492 milioni. La crescita è stata trainata dai mercati internazionali nonostante la scadenza di brevetto di febuxostat, farmaco per l’iperuricemia. “L’anno che si è chiuso non risentiva ovviamente della crisi Covid, e ha visto Menarini aumentare la sua presenza all’estero e rafforzare la sua governance con la nomina, a settembre, del Ceo del Gruppo, Elcin Barker Ergun. Oggi il fatturato internazionale è il 77% del totale”, ha commentato Eric Cornut, presidente del Gruppo Menarini (in foto).