Fabio Landazabal a capo di Gsk Pharma Italia

Cambio ai vertici nella filiale italiana di Gsk con la nomina a General manager di Fabio Landazabal il quale assumerà anche l’incarico di presidente e amministratore delegato di Gsk Spa.

Il profilo

Landazabal è laureato in Medicina e chirurgia all’Università El Bosque di Bogotà in Colombia e si è specializzato in marketing alla Cesa University di Bogotà e in Leadership & strategy in pharmaceuticals e biotech presso la Harvard business school. Ha lavorato in tutto il mondo, dall’Asia all’Oceania, dall’Europa all’America latina, Africa e Medioriente. Ha ricoperto ruoli nel Board internazionale della Biotechnology innovation organization, nel Board di Gsk India, Pakistan e Arabia Saudita e nel Board per la Initiative to improve health (Niha) in Asia. È stato anche vice presidente di Pharma Asia Pacific e Segretario della Pharmaceutical chamber in Argentina.