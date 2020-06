La pandemia “cannibale” drena risorse da ripartire meglio: il caso dell’epilessia

Mentre moltissimi pazienti affetti da malattie rare e/o croniche sono in attesa di cure, la ricerca e i finanziamenti si spostano massicciamente verso il Covid-19 lasciando sguarnite vaste aree della biomedicina. Sembra che oltre l'infezione da Sars-CoV-2 non ci sia niente altro. Dal numero 179 del magazine

di Francesca Sofia, Membro eletto dello European regional executive committee – International bureau for epilepsy (Ibe)

Lo sforzo globale per combattere la pandemia Covid-19 non ha precedenti nella storia, a partire dal blocco di interi Paesi, di moltissime attività produttive e, se vogliamo, dell’intero sistema sociale. L’impatto dell’isolamento è affrontato quotidianamente da esperti e divulgatori in molti settori. Particolarmente allarmanti sono i dati che riguardano le persone con patologie pregresse che vedono messa a rischio la continuità assistenziale e l’esito delle terapie. Su questo piano un ruolo importante lo stanno svolgendo anche le associazioni dei pazienti che si sono attrezzate per sostenere le proprie comunità quantificandone i bisogni, promuovendo la diffusione di informazioni corrette e linee guida, facilitando l’accesso ai presidi medici, finanche fornendo i dispositivi di protezione individuale ai loro associati. Ogni giorno, appelli ed esperienze riportate da pazienti e medici nel blog del British Medical Journal, allungano la lista delle ricadute della pandemia. Tra le conseguenze che preoccupano pazienti e ricercatori, c’è anche il futuro della ricerca scientifica di cui si parla ancora poco. Non solo l’emergenza ha obbligato a sospendere o rallentare l’attività di tantissimi ricercatori, rimandandone così l’agenda a data da definirsi, ma si osserva anche una progressiva polarizzazione degli interessi e degli sforzi verso il Covid-19, a scapito degli altri programmi. Secondo un’indagine condotta da The Science Advisory Board, i ricercatori vedono a rischio la possibilità stessa di continuare a lavorare in aree ritenute in questo momento non essenziali.

Un pessimismo dilagante

A guardare bene lo scenario, emerge la sensazione di un dilagante pessimismo. Come se la stasi imposta dalla pandemia debba durare per sempre e oltre il Covid-19 non ci sia più nulla. E, quindi, prende piede la ricerca quasi spasmodica di qualsiasi appiglio che possa avere una qualche rilevanza nella lotta al Covid-19. Di recente, per esempio, parlando con un ricercatore dell’Università Statale di Milano, ho appreso di un suo recente articolo sulle possibili sovrapposizioni tra le malattie mitocondriali, di cui lui si occupa da molti anni, e la patologia da Covid-19. Non vi è alcun dubbio che meccanismi comuni ce ne siano, e non solo con le malattie mitocondriali ma con una vastità di altre condizioni. I quasi sedicimila articoli scientifici che vengono fuori da una ricerca su PubMed digitando la parola chiave “Covid-19”, pubblicati nei primi cinque mesi del 2020, mostrano che gli addetti ai lavori stanno ricercando ogni possibile correlazione per far luce sulle dinamiche dell’infezione e gli eventi a valle.

Tuttavia sorge il dubbio che almeno in alcuni di questi casi vi possa essere un qualche tipo di strumentalizzazione dettata dalla difficoltà di attrarre fondi e di pubblicare in ambiti che non siano direttamente correlati al Covid-19. Del resto, è lì che si stanno concentrando le risorse per la ricerca e non solo quelle pubbliche ma anche quelle private, provenienti anche da enti che, prima della pandemia, erano impegnati nel perseguimento di altri obiettivi. E, si sa, che la ricerca segue i soldi. Sia chiaro, non vi è alcuna critica rispetto all’urgenza e alla necessità di intervenire per frenare l’emergenza. Tutt’altro. È estremamente positiva e, se vogliamo, rassicurante l’immagine di questo sforzo collettivo che ci vede tutti protesi e solidali verso il raggiungimento dello stesso obiettivo. Si potrebbero fare scoperte interessanti con un approccio trasversale tra vari settori della biomedicina. Dopo tutto, l’organismo umano è biologicamente un continuum.

Perché proprio tutti su Sars-Cov-2?

Tuttavia il dubbio è se sia davvero necessario che proprio tutti si occupino di Covid-19, quando il paniere dal quale si attingono le risorse è, più o meno, sempre lo stesso e in alcuni settori, come quello delle epilessie, anche piuttosto esiguo. A cosa ci porterà questo parossismo? Che cosa stiamo lasciando indietro, sguarnito del presidio necessario? Quanto tempo ci vorrà prima che la ricerca possa riprendere a ritmi adeguati in tutti gli altri settori che stanno soffrendo (e soffriranno) per carenza di attenzione e risorse?

La battaglia a lungo termine per sconfiggere il virus è condotta dal settore biofarmaceutico che sta accelerando la ricerca e lo sviluppo di una gamma di terapie, cercando di condensare in mesi ciò che normalmente richiederebbe anni. La tempistica dei risultati è ancora incerta e un vaccino potrebbe arrivare solo tra 12-18 mesi. Ma un lavoro significativo è in corso in tutto il mondo. Questo genera un realistico ottimismo in coloro che sono direttamente coinvolti nella guerra al Covid-19. Ma sembra non suscitarne altrettanto in coloro impegnati in altri programmi e che quindi sentono il dovere di scendere in campo e contribuire. Mettendo insieme qualche dato si può provare a dare un’idea di come si stia muovendo il fronte di avanzamento della lotta al Covid-19 e del perché si dovrebbe provare a essere più ottimisti.

Il numero dei trial

Il 24 maggio 2020, il database clinicaltrials.gov contava 1673 trial su Covid-19 di cui 1639 pubblicati tra il 1° gennaio e il 24 maggio 2020. Lo stesso giorno, l’International clinical trial registry platform curato dall’Organizzazione mondiale della Sanità che elenca i trial in diversi e numerosi Paesi del mondo escludendo quelli presenti su clinicaltrial.gov, ne riporta 1303. Mettendo insieme i dati, il numero di trial clinici su Covid-19 sfiora la soglia dei 3000. Un numero enorme in pochissimi mesi e per apprezzarlo basta fare un confronto con altre patologie. Per esempio, sull’epilessia sono riportati su clinicaltrial.gov 1459 studi clinici nel periodo tra il 1999 e il 2020. E l’epilessia è una malattia nota all’uomo dai tempi di Ippocrate, che colpisce oltre 50 milioni di persone nel mondo. Un rapporto dell’Oms aggiornato al 22 maggio, riporta dieci vaccini per Covid-19 in fase di sperimentazione clinica e 114 candidati in fase di valutazione pre-clinica mentre sono 149 i diversi agenti terapeutici, singoli o in combinazione, attualmente in studio o in clinica per contrastare la malattia. Dietro ciascuno di questi approcci ci sono aziende, università, istituti di ricerca e, naturalmente, fondi ingenti.

Il quadro dei finanziamenti per la ricerca

Per quanto riguarda i finanziamenti alla ricerca sul Covid-19, i dati sono impressionanti. Tra il 6 febbraio e il 22 maggio 2020, il National institutes of health (Nih) il principale ente federale negli Usa che finanzia ricerca biomedica, ha lanciato 52 inviti a presentare proposte di ricerca, mettendo a disposizione della comunità scientifica un budget complessivo di circa 1,8 miliardi di dollari. Contemporaneamente, la Commissione europea ha stanziato oltre 120 milioni di euro per la ricerca su Covid-19. Di questi, 48,5 milioni sono serviti a finanziare 17 progetti che coinvolgono complessivamente 151 laboratori in tutta Europa. Mentre 72 milioni sono confluiti nel bando “fast-track” che l’Innovative Medicine Initiative (Imi) ha lanciato il 3 marzo 2020 e ai quali si sono aggiunti 45 milioni provenienti dai partner dell’Imi, prevalentemente industrie del settore biofarma. Questi 117 milioni sono stati assegnati da Imi a 8 grandi progetti che coinvolgono 94 organizzazioni tra università, enti di ricerca e industrie.

In Italia, il ministero della Salute ha stanziato 7 milioni di euro per gli Ircss che presenteranno progetti di ricerca su Covid-19. Anche a livello di singole regioni italiane, si registra un impegno notevole. Per esempio, Regione Lombardia insieme a Fondazione Cariplo e Fondazione Veronesi ha messo a disposizione della ricerca 7,5 milioni di euro. Questi sono solo alcuni dei dati reperibili in rete e restituiscono una stima molto parziale dell’entità effettiva dei finanziamenti in ricerca sul Covid-19. Per farsi un’idea migliore, ai fondi istituzionali andrebbe aggiunto l’investimento industriale sul quale tuttavia mancano dati certi cumulativi. Ma è verosimile che l’entità si attesti nell’ordine dei miliardi. Ad aprile 2020, infatti, Efpia ha pubblicato una lista di impegni per fronteggiare l’emergenza Covid tra cui spicca proprio il tema del potenziamento degli investimenti.

A rallentare la ricerca su patologie non-Covid-19 contribuisce anche la carenza dei fondi che, infinitamente più esigui rispetto a quelli riportati sopra, vengono messi a disposizione annualmente dalle associazioni dei pazienti per fungere da “semi” o “ponti” verso finanziamenti più ampi. Molte di queste organizzazioni hanno dovuto fermare i loro motori con l’inizio della pandemia. Il caso più recente di cui sono diretta testimone è quello di Retina Uk nel Regno Unito che non sa ancora se e quando potrà lanciare le sue iniziative di finanziamento sulle distrofie retiniche. Diverse associazioni di pazienti italiane sono nella stessa situazione. Secondo una fotografia scattata dai Centri di servizio per il volontariato (Csv) della Lombardia, infatti, nel 2020 le associazioni avranno una riduzione del 50% delle proprie entrate alla quale concorreranno la difficoltà logistica di svolgere le normali attività di raccolta fondi e la competizione con la “causa Covid-19” (fonte: csv.net).

È verosimile che anche le organizzazioni dei pazienti soffriranno di questo trend se non riusciranno a reinventarsi, anche loro, in chiave Covid-19. Infatti, il tema non è la mancanza di fondi in assoluto, come si può facilmente verificare sul sito italianonprofit.it che cura la lista di tutte le iniziative a favore della lotta all’emergenza. Oggi ne sono elencate 943 per quasi 744 milioni di euro. Nel frattempo, per tanti pazienti in attesa di nuove cure le lancette dell’orologio continuano girare. E il rallentamento o il blocco dei programmi di ricerca insieme con la decrescente attenzione della comunità scientifica su malattie apparentemente meno urgenti, fanno temere che, superata l’emergenza, non sarà facile ripartire da dove ci si è fermati. Una cosa è certa, difficilmente questi pazienti e le loro organizzazioni saranno disposti ad assumere una nuova, seppur temporanea, “identità” per sopravvivere al Covid-19. Per loro la lotta non finirà con l’arrivo del vaccino.