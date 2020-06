M&A, Servier completa l’acquisizione di Symphogen

Claude Bertrand (executive vice president Servier) : "Il completamento di questa acquisizione ci permette di potenziare le sue capacità anticorpali in oncologia e in altre aree terapeutiche"

Con la chiusura dell’accordo e della relativa acquisizione, Symphogen rappresenterà un centro fondamentale per gli anticorpi di Servier in diverse aree terapeutiche, tra cui l’oncologia. Symphogen, ora una controllata di Servier, manterrà la sua autonomia operativa e la sua sede centrale a Ballerup, in Danimarca.

L’accordo e le reazioni

Nell’ambito dell’acquisizione, Christophe Thurieau, Executive director del Servier research institute, è stato nominato Chief executive officer di Symphogen e Karin Garre, ex Chief operating officer di Symphogen, è stato nominato General manager di Symphogen. Martin Olin, ex Chief executive officer di Symphogen, collaborerà come consulente esterno per sostenere questa transizione.

Rafforzamento nel campo degli anticorpi

Claude Bertrand, Executive vice-president Research & development di Servier, ha dichiarato: “Il completamento di questa acquisizione permette a Servier di potenziare le sue capacità anticorpali in oncologia e in altre aree terapeutiche. Questa efficiente piattaforma di ricerca e scoperta di anticorpi di Symphogen rafforzerà le nostre capacità in R&D e la nostra pipeline, in linea con il nostro obiettivo di rendere disponibili trattamenti salvavita a un maggior numero di pazienti in tutto il mondo”. Karin Garre, General manager di Symphogen, ha concluso: “Il completamento di questa operazione segna l’inizio di un percorso molto emozionante per Symphogen e Servier. Forte di una collaborazione strategica preesistente, questa acquisizione rafforza la strategia R&D di Servier nel campo degli anticorpi grazie alle competenze di Symphogen. Poiché le due organizzazioni condividono valori chiave, credo che questa unione sia ottimale per ottenere grandi risultati in futuro”.