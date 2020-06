Roche Healthbuilders, al via una nuova “sfida” per migliorare l’assistenza sanitaria post-Covid

La multinazionale svizzera del farmaco promuove una challenge all'interno del percorso di open innovation rivolto a realtà innovative. Gli obiettivi della gara sono: ottimizzazione dei servizi offerti nei centri di assistenza sanitaria e gestione innovativa del paziente. L'iniziativa è attiva per tutto il mese di giugno, la migliore candidatura avrà l’opportunità di co-creare insieme a Roche un progetto pilota

Roche lancia una nuova challenge all’interno di Healthbuilders, il programma di open innovation rivolto a realtà innovative (enti pubblici o privati, startup o pmi) in grado di rispondere ai nuovi bisogni del mondo dell’assistenza sanitaria. Gli obiettivi della nuova sfida sono: l’ottimizzazione dei servizi offerti nei centri sanitari, negli ospedali e nelle cliniche specializzate, per gestire e supportare i percorsi di cura in tempi più brevi possibili, e la gestione innovativa del paziente, attraverso la delocalizzazione delle cure, il monitoraggio e il supporto a domicilio o in remoto. La challenge resterà attiva tutto il mese di giugno e la migliore candidatura avrà l’opportunità di co-creare insieme a Roche un progetto pilota innovativo.

Roche healthbuilders, cos’è

La nuova iniziativa nasce nell’ottica di supportare il Paese e le istituzioni nella fase di ricostruzione post emergenza Covid-19. Tale emergenza ha rivoluzionato processi e prospettive per l’accesso alle cure, mettendo in luce nuove sfide ed esigenze di pazienti e operatori sanitari.

Il progetto ha preso il via lo scorso anno, in seguito alla consapevolezza che il settore healthcare si sta radicalmente evolvendo grazie a tecnologia e digitalizzazione. Roche healthbuilders appare oggi ancora più d’impatto per il sistema paese – sottolinea un comunicato del gruppo – che ha dovuto affrontare l’emergenza da Covid-19. La prima edizione ha raccolto circa 140 progetti provenienti da 5 Paesi diversi. “Questa emergenza sanitaria ha profondamente modificato l’interazione medico-paziente e medico-medico. Tutto ciò subordinando la scelta della modalità a considerazioni rischio/beneficio e rendendo quindi la scelta dell’interazione “di persona” non necessariamente preferibile. Ogni momento del percorso di cura (diagnosi, consegna del trattamento, somministrazione, monitoraggio) deve quindi essere profondamente rivisto. L’obiettivo? Garantire la sicurezza dei pazienti accanto all’efficacia della prestazione”.

In cerca di nuove soluzioni

“Per fare questo occorrono nuove soluzioni e nuove competenze. Con il programma Roche healthbuilders stiamo cercando le migliori disponibili a livello internazionale, commenta Elia Ganzi, integrated customer management director di Roche Italia. Non si tratta di un evento spot ma di un impegno che l’intera azienda vive con dedizione e responsabilità. Siamo convinti che l’Open-innovation sia un imprescindibile fattore abilitante di sostenibilità e centralità del cliente per l’intero Servizio sanitario nazionale”.

I numeri durante il lockdown

Durante il lockdown il 50% delle visite di controllo è stato posticipato o annullato, così come le procedure ambulatoriali, si sono dimezzate le nuove diagnosi di tumore (20.000 in meno rispetto alle 370.000 dello stesso periodo nel 2019) e il 64% degli interventi chirurgici è stato rimandato, causando notevoli ritardi, lunghi tempi di attesa per accedere alle prestazioni sanitarie e preoccupazione di pazienti la cui salute è compromessa e che rischiano ora di ritardare ulteriormente i necessari trattamenti di follow-up.