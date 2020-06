Cura contro Covid-19, Rasi (Ema): “Probabilmente sarà disponibile nel primo trimestre 2021”

Lo ha detto il Direttore esecutivo intervenuto in un'audizione alla commissione Affari esteri della Camera per l'attuazione dell'Agenda 2030

Su una cura contro contro Covid-19 si è espresso anche il Direttore esecutivo dell’Agenzia europea dei medicinali Guido Rasi che in un’audizione alla commissione Affari esteri della Camera per l’attuazione dell’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. A suo dire l’ok per un vaccino e/o una terapia in Europa potrebbe arrivare a inizio 2021, sostanzialmente a un anno dall’inizio della pandemia da Covid-19 nell’Ue.

Possibili più autorizzazioni

I candidati sviluppatori di vaccini con cui l’Ema è in contatto sono 33 contro 135 di potenziali terapie. Il lavoro per un parere definitivo e positivo su anche una minima parte di questi prodotti sarà immane. In aggiunta a ciò, Rasi ha dichiarato molto chiaramente che è ragionevole aspettarsi più autorizzazioni vaccinali contemporaneamente. Infatti questi vaccini andranno testati su milioni di persone e da questi dati di follow-up si potranno comprendere ancora meglio le caratteristiche degli stessi soprattutto in fatto di efficacia e sicurezza.

No a studi frammentati

Un altro elemento che Rasi ha voluto sottolineare riguarda il profluvio di test di piccole dimensioni. Servono a suo dire studi non frammentati perché le sperimentazioni su 20 pazienti non presentano una grande attendibilità anche in caso di esiti positivi.