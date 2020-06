Il gruppo italiano ingloba l’azienda biofarmaceutica statunitense focalizzata su terapie oncologiche innovative e scommette su un farmaco per un raro tumore del sangue

Menarini completa l’acquisizione di Stemline Therapeutics, azienda biofarmaceutica statunitense focalizzata su terapie oncologie innovative. A darne notizia è il gruppo italiano, che già a inizio maggio aveva annunciato l’operazione. Il prodotto di punta i Stemline è un antitumorale (tagraxofusp, nome commerciale Elzonris) approvato negli Usa per il trattamento della neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche, raro e aggressivo tumore del sangue.

L’operazione di Menarini

Menarini ha acquisito Stemline con un pagamento anticipato di 11,50 dollari per ogni azione e un “Contingent Value Right” non quotato che darà diritto a ciascun azionista di ricevere un ulteriore dollaro per azione al verificarsi della prima vendita di tagraxofusp in uno dei paesi EU5 previa approvazione da parte della Commissione europea. Nel complesso l’operazione vale fino a 677 milioni di dollari.

“Siamo entusiasti – commenta Elcin Barker Ergun, ceo del Gruppo Menarini – di aver completato l’acquisizione di Stemline e di poter dare al loro team di professionisti affermati il benvenuto in Menarini. L’arrivo del prodotto Elzonris, che ha il potenziale di trattare molte altre neoplasie, insieme ad altri prodotti presenti nella pipeline di Stemline, incrementerà le nostre capacità di ricerca e sviluppo e accelererà i nostri sforzi per fornire terapie oncologiche innovative di cui i pazienti hanno bisogno”.

Le terapie

Stemline ha lanciato tagraxofusp per il trattamento della neoplasia a cellule dendritiche plasmacitoidi blastiche (BPDCN) in pazienti adulti e in pazienti pediatrici, di un’età pari o superiore ai due anni, in seguito all’approvazione della Food and drug administration negli Usa, nel dicembre 2018. Si tratta di una terapia innovativa mirata che agisce in maniera selettiva sul recettore alfa (CD 123) dell’interleuchina-3 (IL-3), un target presente in una vasta gamma di neoplasie.

Contemporaneamente Stemline ha portato avanti il proprio lavoro di ricerca con una valutazione in studi clinici per ulteriori applicazioni di tagraxofusp tra cui leucemia mielomonocitica cronica (CMML), mielofibrosi (MF), leucemia mieloide acuta (AML). Altri prodotti nell’attuale pipeline includono felezonexor (SL-801) (inibitore di XPO1 in Fase 1 per pazienti affetti da tumori solidi in fase avanzata) e SL-1001 (un inibitore della cinasi RET, in fase di avanzato sviluppo preclinico).

Presenza negli Usa

“Grande soddisfazione e un po’ di emozione” per la conclusione positiva dell’acquisizione della biotech statunitense Stemline è stata espressa dai fratelli Aleotti, Lucia e Alberto Giovanni, azionisti e membri del board di Menarini:“Gli Stati Uniti erano un obiettivo prioritario per l’azienda. Già con nostro padre, molti anni fa, aspettavamo di poter cogliere l’occasione giusta. Entrare nella farmaceutica di questo Paese e per di più farlo attraverso l’acquisizione di un’azienda quotata al Nasdaq è prova di quale professionalità abbia raggiunto il nostro gruppo. Ringraziamo tutto il nostro team e in particolare il nostro Ceo per questo successo e – concludono i fratelli Aleotti – diamo il benvenuto ai dipendenti Stemline nella nostra famiglia aziendale”.