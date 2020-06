Parola d’ordine: investire sul territorio, la torre di Babele della sanità italiana

Economisti, medici delle cure primarie e manager pubblici divergono su molti punti ma sono accomunati dalla necessità di coordinare e integrare gli sforzi tra professionisti, misurandone l’impegno all’interno di percorsi definiti e usando le tecnologie digitali. Dal numero 179 del magazine

Non è (solo) questione di soldi ma quelli contano eccome. Sull’allocazione dei circa sei miliardi di euro già stanziati dal Governo e sugli altri (Mes) che potrebbero e dovrebbero arrivare per aiutare il Ssn a risollevarsi, da settimane – e chi sa per quanto tempo ancora – è in corso un dibattito che ha certamente bisogno di sedimentare per facilitare le necessarie scelte. AboutPharma and Medical Devices affronta in queste pagine soprattutto il tema dell’assistenza territoriale, del ruolo assegnato alle cure primarie, dell’integrazione tra queste e l’ospedale, dello sviluppo e coordinamento dei servizi socio sanitari, degli strumenti (digitalizzazione in primis) utili allo scopo. Parlare di territorio, ovvero di medici di medicina generale, pediatri, specialisti ambulatoriali, infermieri, operatori, distretti, funzionari pubblici etc. significa avere a che fare con una Torre di Babele eretta probabilmente ancora prima del 1978, anno della riforma del Servizio sanitario nazionale (servizio, non sistema come perfino le istituzioni si ostinano a chiamarlo, rivelando un lapsus di stampo aziendalista). Ma parlare e ripartire dal territorio si deve, poiché è proprio quella la parte che sembra più mostrare la corda in questi mesi di pandemia. Per quanto rabberciata e monca, tuttavia, questa zona di Ssn ha certamente consentito di reggere l’urto del virus, avendo per di più avuto anche le sue vittime tra medici e operatori. Oggi l’Italia tutta vorrebbe sapere come puntellare, anzi rifondare più grande e forte il territorio. La buona notizia è che il consenso su questo è unanime e in molti punti le visioni sono convergenti (es. lavorare su obiettivi di salute, valorizzarli, creare percorsi per realizzarli). La cattiva è che le parti in causa mostrano dolore, si guardano con sospetto quando non rancore, scambiandosi sostanzialmente accuse di incompetenza (i medici ai manager pubblici), refrattarietà al cambiamento e arroccamenti su interessi di bottega (i manager ai medici). Nulla di nuovo, insomma. Covid-19 però potrebbe cambiare le cose e qualcuno comincia a disegnare la mappa che si potrebbe seguire.

Spendere in tecnologie abilitanti

Ci prova Elio Borgonovi, capostipite degli economisti sanitari italiani. Fondatore e presidente del Cergas, il centro studi dell’università Bocconi di Milano, che dal 1978 forma esperti multidisciplinari impegnati nelle strutture amministrative e assistenziali come nei reparti e negli ambulatori, oltre che – va da sé – specializza docenti sparpagliati negli atenei. Il professore compie la sua sintesi ed elenca – in ordine nemmeno tanto sparso – cosa manca perché il territorio possa effettuare una presa in carico utile e quali pezzi aggiungere. Dice il professore: “Mancano investimenti in tecnologie abilitanti come la telemedicina e per l’accesso alle intelligenze artificiali e ai sistemi esperti. Quelli che consentono al medico di schiacciare un bottone e capire le probabilità rispetto ai sintomi, senza sostituirsi a lui. Mancano forme di sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini sulla salute che non si possono delegare ad altri. Manca una politica nei confronti di medici, infermieri etc. che ricostituisca l’unitarietà della funzione. Non deve più esistere il medico dell’ospedale o del territorio. Ci deve essere Il Medico. Uno che magari lavora due mesi all’anno in corsia per poi tornare nel suo studio di medicina generale e viceversa. Quindi serve formazione che vuol dire anche esperienze, scambi. E spingere sull’interdisciplinarietà: non c’è il medico che fa la diagnosi e l’infermiere l’assistenza. Devono fondersi, mettersi insieme”. Altra storia. Da nord a sud il territorio appare qua e là desertificato, evidenziando disuguaglianze che si scaricano sui cittadini. Tuona Borgonovi: “Bisogna agire e tirare fuori a calci, virtualmente, i professionisti dall’ospedale e mandarli vicino ai pazienti. Far capire loro che sono ‘più’ medici se si occupano di quello che viene prima e dopo il Policlinico. Invece soprattutto al Sud ci sono quelli che negli ospedali si sentono piccoli dei riveriti dai pazienti”.

Riequilibrare la mobilità interna

L’affascinante ipotesi di un Piano Marshall per ridisegnare la sanità italiana, con i 36 e più miliardi che potrebbero arrivare se l’Italia si decidesse a ricorrere al Meccanismo europeo di stabilità (Mes) altrimenti detto Fondo salva Stati, anima la mente del professor Borgonovi. “Sarebbe proprio l’occasione per fare tutte quelle operazioni. Intanto riequilibrare la disponibilità di strutture per curare a Sud qualcuno che continua a venire al Nord, magari cominciando proprio dalle terapie intensive costruite durante Covid. In parallelo dotarsi di tecnologie che collegano territorio e ospedale (sistemi integrati) e per fare quelle azioni di formazione anche sul campo per medici, infermieri e operatori. Insomma, riequilibrare la mobilità interna grazie anche a un sistema più attrezzato”. D’accordo, ma da cosa partire in pratica? Dalle prestazioni che storicamente sono carenti? Dai Livelli essenziali di assistenza non assicurati su e giù per l’Italia e non da oggi? La logica del profano lo suggerirebbe. “Certo è questa la strada – conferma Borgonovi – c’era la griglia per misurarli e ora il nuovo sistema di garanzia. Si deve usare questo strumento e andare a prendere i Lea più critici, le debolezze e su questi si costruiscono progetti di sviluppo finalizzati, con investimenti anche sul territorio. Bisogna però agire in un quadro generale e servono project manager (su questo dissente profondamente il presidente della Fiaso Francesco Ripa di Meana, la cui intervista pubblicheremo in seguito online ma che è reperibile sul numero 179 del mensile).

Riportare in alto la spesa sanitaria rispetto al Pil

Su chi dovrebbe guidare il fantomatico Piano Marshall il professor Borgonovi ha le idee molto chiare. Un commissario? “Lasciamo perdere i commissari e le commissioni da 200 esperti che non riescono nemmeno a mettersi d’accordo sulle riaperture delle attività e delle frontiere tra regioni. Se qualcuno me lo chiedesse proporrei al presidente del Consiglio di individuare una task force di trenta persone – sotto la guida della Conferenza Stato Regioni – che redigesse un piano basato su indicatori: riequilibrio della capacità di assistenza per ridurre mobilità nord-sud; concreta attuazione del Patto per la salute, con medici di medicina generale e infermiere di famiglia; tecnologie. Penso a quattro cinque linee guida contenute al massimo in 60 pagine con tutti gli allegati del caso ma con indicazioni precise. Poi si parte il giorno dopo”. E 36-37 miliardi bastano? “Serve un audit delle necessità fatto bene, certo. Però è una cifra ragionevole: tra i 25 e i 45 si può fare un buon Piano Marshall considerato che quei soldi corrispondono a circa il 2% del Pil. Se andiamo a vedere i miliardi sottratti al Ssn in vent’anni le cifre più o meno coincidono. Siamo passati dal 7% sul Pil al 6,5: se andassimo anche un po’ più su non sarebbe male”.

Troppa autonomia ai medici di famiglia?

Tornando al malessere del territorio, Borgonovi riflette sul fatto che l’evoluzione del modello di presa in carico extra ospedaliera solo in parte, nel tempo, ha assecondato le necessità collegate all’epidemiologia e ai mutamenti anagrafici (es. aumenta la popolazione anziana e crescono le strutture di accoglienza). “L’assistenza territoriale è partita con un difetto di fondo. I medici di medicina generale sono convenzionati e hanno seguito una traiettoria in parte divergente dalle esigenze del Ssn. Negli anni in alcune Regioni sono stati inseriti in programmi di assistenza delle cronicità (es. Lombardia) ma conservano una notevole autonomia non facilmente governabile. Questo deriva da una situazione oggettiva durata fino alla fine degli anni ’70 caratterizzata da un’assistenza molto frammentata e da un concetto on/off (stai bene ti curo a casa, stai male vai in ospedale) che ha spinto i due poli ognuno per proprio conto. Inoltre da vent’anni assistiamo a politiche di contenimento della spesa, in particolare dal 2007-2008, che non hanno aiutato a evolvere né l’ospedale, né il territorio. Lo sviluppo delle conoscenze ha fatto sì che il costo dell’assistenza ospedaliera, nonostante la riduzione dei posti letto e del numero dei ricoveri, tendesse ad aumentare. Le tecnologie costano di più (pensiamo ai nuovi farmaci oncologici) facendo aumentare l’esigenza di investimento in strutture per acuti, in parallelo a quella di sviluppare il territorio per i malati cronici. Fare le due operazioni è stato ed è difficile”.

La paura di cambiare

E poi c’è la resistenza al cambiamento. “Da sempre si sa che dipende dal tipo e grado di cultura degli operatori come dei cittadini. Se in Italia si pensa che il modo migliore di essere assistiti è andare dove ci sono i migliori specialisti e le attrezzature più avanzate (quindi in ospedale) è difficile cambiare atteggiamento. I medici ospedalieri sono stati sempre considerati più importanti dei medici del territorio. Adesso si è scoperto che forse è vero il contrario. Negli ultimi decenni ha dominato la cultura della specializzazione e non integrazione dei vari interventi. La resistenza al cambiamento è derivata anche da questa logica”.

Il nodo dell’organizzazione

Dagli anni ’90 in poi l’aziendalizzazione della sanità unità alle autonomie regionali ha acuito le diversità organizzative (non necessariamente un male). “Ad esempio la Lombardia – prosegue Borgonovi – ha puntato a collocare gli ospedali fuori dalle aziende sanitarie locali, evidentemente sviluppando meno l’assistenza sul territorio rispetto a chi come Toscana e Emilia Romagna ha ospedali fortemente integrati dentro le Asl. Il Veneto per molti aspetti ha seguito un modello in cui erano presenti solo alcuni poli di elevata specializzazione e quindi ha mantenuto un certo rilievo per tutte le strutture esterne all’ospedale”. Su tutti, probabilmente, spicca il fattore organizzativo. “È più difficile pianificare l’assistenza sul territorio portando gli operatori dove c’è il paziente – spiega Elio Borgonovi – mentre è molto più facile fare il contrario. Di contro oggi più che mai è forte la necessità di un’assistenza personalizzata, con prodotti e percorsi differenziati per i pazienti, ma è più complesso modificare l’organizzazione conseguente all’interno dell’ospedale dove ci sono i turni, flussi più rigidi, spazi di coabitazione tra specialisti diversi etc. Si potrebbe fare invece sul territorio con medici di medicina generale organizzati insieme a ginecologi, oculisti, cardiologi etc. in ambulatori allestiti uno-due giorni a settimana, magari in telemedicina. Tecnicamente questa è fattibile da almeno 20-25 anni ma ancora oggi i medici dicono che la diagnosi si fa solo in presenza. Ora però con Covid si è scoperto che si può fare a distanza, come del resto la prescrizione, la misurazione della saturazione e della pressione etc. comunicando i dati. Insomma, anche senza esame obiettivo che in realtà a distanza lo può essere molto di più. Purtroppo è difficile accettare che le tecnologie avanzate possano seguire bene la vita dei pazienti…”.

Benvenuta digitalizzazione?

Il prepotente ingresso delle tecnologia digitale, ancorché ineluttabile e ambìto, fa temere da molti la dematerializzazione del rapporto fiduciario medico-paziente, insieme alle prescrizioni e alle ricette. Solo un pretesto per ostacolarlo? “Non lo è per nulla – dice ancora Borgonovi – e bisogna evitare il rischio che invece di fare una diagnosi corretta, si prescriva una serie di analisi di inquadramento, triple rispetto al necessario, solo perché più facile. Il rischio di delegare la conoscenza alla tecnologia c’è”.

Come valorizzare il territorio

Per realizzare le indispensabili connessioni tra cure primarie e territorio è indispensabile misurare l’efficacia e l’efficienza di prestazioni e percorsi, per poi giungere anche alla giusta remunerazione dei professionisti. Per anni l’Araba fenice è stata rappresentata dai cosiddetti Drg del territorio mai implementati, in effetti. Borgonovi non vi dà peso. “Mancano sicuramente e gli unici modelli che un po’ si avvicinano sono i chronic care model (forme organizzative che approssimano il sistema salute verso il cittadino attraverso la ramificazione dei servizi, n.d.r). Il Drg è un concetto superato. Ha senso per valutare le prestazioni. Ma se invece valuto il modo in cui mi faccio carico del paziente, vale il rapporto tra outcome: quante persone stanno bene, quanti ricoveri sono evitati, quante complicanze scongiurate etc. Se un medico assiste pazienti cronici con Bpco, bisogna misurare quanti sono, quanti riescono a essere curati a casa e anche quante ricette e prestazioni assorbono. Certo è più difficile e questi processi vanno finanziati maneggiando indicatori di processo basati più sull’outcome che sull’output: un conto considerare il bene acquistato, un altro aggiungere i servizi”.

L’engagement del paziente

Strano a dirsi, ma una presenza che da pochi anni emerge forte nell’organizzazione e nella valutazione di percorsi e prestazioni erogate sul territorio (e non solo, ovviamente) è il paziente stesso, accanto a tutti gli attori professionali. “Oggi per fortuna c’è tutto un filone che ne prevede il coinvolgimento e la parte attiva. Il paziente esperto è colui che deve dire se quel tipo di prescrizione funziona o meno, anche in un’ottica di rischio/beneficio oltre che di spesa sostenibile”. Certo ciò comporta un’alfabetizzazione dei pazienti. Aggiunge Borgonovi: “Sono modelli più facili da teorizzare che realizzare. Continuo a dire che non c’è nulla di più pratico di una buona teoria, ma è vero che le buone teorie si costruiscono sulla realtà. E purtroppo nella realtà continua ad accadere che una popolazione non informata non riesca a distinguere un dato scientifico da una fake news…”.

Il tempo della relazione

Anche e forse soprattutto in questo caso, torna a fare capolino il ruolo che il medico sul territorio potrebbe e dovrebbe avere, ammesso di disporre del tempo necessario alla relazione con il paziente. Come si fa con 1500 scelte a stare dietro a tutti? Il massimale ha ancora un senso? “Il massimale è un falso problema – conclude Borgonovi – per ché conta sempre la qualità del rapporto. Ci sono persone che non riescono a seguire neanche cinquecento pazienti e ce ne sono alcune che ne potrebbero seguire duemila. Un detto popolare recita: se vuoi un aiuto vai da una persona molto impegnata. Ci sono medici di famiglia che si aggregano tra loro, hanno un database condiviso, collaboratori in studio, usano whatsapp e il teleconsulto. La loro capacità di assistenza può non avere limiti”.