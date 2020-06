Sclerosi multipla: al via il premio Merck per l’innovazione digitale

L’iniziativa, patrocinata dalla Società italiana di neurologia, mette in palio due riconoscimenti da 40mila euro ciascuno per progetti che aiutino i pazienti a convivere con la malattia grazie alle nuove tecnologie

Merck premia l’innovazione digitale a sostegno delle persone con sclerosi multipla, mettendo in palio due riconoscimenti da 40mila euro ciascuno per progetti che aiutino i pazienti a convivere con la malattia grazie alle nuove tecnologie. Lo fa con la quinta edizione di un premio patrocinato dalla Società italiana di neurologia: il “Premio innovazione digitale nella sclerosi multipla” (già Premio Merck in neurologia). Il bando, appena annunciato, sarà aperto fino al prossimo 18 ottobre.

Candidature e progetti

Potranno candidarsi enti universitari, ospedalieri e Irccs (pubblici e privati), ma anche organizzazioni senza scopi di lucro con sede in Italia. I partecipanti potranno presentare fino ad un massimo di due progetti ciascuno, che abbiano come obiettivo principale quello di favorire l’adattamento e la convivenza con la patologia attraverso la “digital technology”.

I progetti potranno coinvolgere diverse figure professionali interessate alla gestione della persona con sclerosi multipla in qualsiasi ambito e dovranno prevedere l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative, come ad esempio software di supporto alla persona (anche in specifiche fasi della vita), programmi per la gestione delle difficoltà connesse all’attività fisica, dispositivi mobili e wireless con o senza sensori indossabili (mobile health). Potranno essere valutati, inoltre, progetti che prevedano l’attivazione di percorsi preferenziali che riducano in maniera significativa il forte impatto della patologia sulla vita quotidiana delle persone con SM, sempre attraverso l’utilizzo di soluzioni tecnologiche innovative.

Convivere con la sclerosi multipla

“Spesso il paziente si vede costretto a riprogrammare la propria vita a causa della variabilità clinica e dell’imprevedibilità del decorso della SM – commenta Gioacchino Tedeschi, presidente della Società italiana di neurologia – Sostenere le persone con SM nella gestione delle proprie attività diventa, quindi, di fondamentale importanza: la tecnologia nelle sue varie declinazioni, può assumere un ruolo basilare di supporto nel miglioramento della qualità di vita delle persone con Sclerosi Multipla e anche di coloro che se ne prendono cura. Sostenere la ricerca nella sua globalità anche in soccorso dei pazienti è uno dei principali obiettivi della Sin, per questo motivo, abbiamo concesso, anche quest’anno, il patrocinio a questa iniziativa così utile ed interessante”.

Il nuovo nome

Con l’edizione 2020, il Premio Merck in Neurologia cambia dunque nome. “I pazienti sono sempre al centro del nostro impegno e delle nostre iniziative. Vogliamo fare una concreta differenza nelle loro vite, e in questo le digital technologies possono essere di grande aiuto – sottolinea Antonio Messina, a capo del business farmaceutico di Merck in Italia – Proprio per enfatizzare ulteriormente l’impatto positivo che il digitale può avere per le persone che convivono con una patologia cronica come la SM, abbiamo rivisto il nome di questa iniziativa: da Premio Merck in Neurologia a Premio Innovazione Digitale nella Sclerosi Multipla. Cambia il nome, ma non cambia il nostro obiettivo: vogliamo migliorare la qualità di vita dei pazienti e dei loro caregivers. Nel corso delle precedenti edizioni – conclude Messina – siamo stati particolarmente soddisfatti dalla qualità e quantità delle proposte presentate e non vediamo l’ora di scoprire i progetti protagonisti di questa nuova edizione”.

Sul sito dell’iniziativa sono disponibili tutte le informazioni relative alla modalità di partecipazione e di presentazione del progetto, ai criteri e alla modalità di valutazione, alla Commissione che giudicherà i lavori e all’annuncio dei vincitori.