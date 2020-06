Covid-19, Gimbe: “Tamponi in calo, così la fase 2 non funziona”

La fondazione monitora l’andamento dei test, in calo nelle ultime settimane del 12,6%. Per quanto riguarda quelli “diagnostici”, il trend peggiora in 9 Regioni, anche dove il virus circola di più

Pochi tamponi e in calo in troppe Regioni. A segnalarlo è la Fondazione Gimbe: “Sul fronte dei tamponi diagnostici, che condizionano il numero di nuovi casi, dopo il vertiginoso crollo della settimana scorsa, nove Regioni arretrano ulteriormente: la strategia di testing per la fase 2 continua a non essere adeguata”. Un’analisi che deriva dal consueto monitoraggio di Gimbe sull’emergenza Covid-19.

“Abbiamo valutato – spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – il trend dei tamponi totali e di quelli diagnostici effettuati a partire dal 23 aprile, ed esaminato l’attitudine delle Regioni all’esecuzione dei tamponi diagnostici nelle ultime due settimane”. Ecco cosa è emerso:

Trend tamponi. “Esaminando il periodo 23 aprile-10 giugno – spiega la Fondazione Gimbe – il trend dei tamponi totali risulta in picchiata libera nelle ultime 2 settimane (complessivamente -12,6%). Il trend dei tamponi diagnostici è crollato del 20,7% in prossimità delle riaperture del 4 maggio, per poi risalire e precipitare nuovamente del 18,1% in vista delle riaperture del 3 giugno. Nell’ultima settimana si assiste a un lieve rialzo (+4,6%)”.

Trend regionali tamponi diagnostici.” L’incremento complessivo del 4,6% (+9.431) nella settimana 4-10 giugno, rispetto a quella precedente, non è – spiega Gimbe – il risultato di comportamenti omogenei su tutto il territorio nazionale: infatti, mentre 12 Regioni e Province Autonome fanno registrare un incremento assoluto dei tamponi diagnostici, nelle rimanenti 9 si attesta una ulteriore riduzione”.

La lettura dei dati

Questa la lettura dei dati secondo la Fondazione: “Innanzitutto il numero dei tamponi diagnostici, finalizzati all’identificazione di nuovi casi, è calato drasticamente alla vigilia delle due riaperture del Paese del 4 maggio e del 3 giugno. In secondo luogo, dopo il crollo nella settimana 28 maggio-3 giugno, complice la doppia festività, nell’ultima settimana poco più della metà delle Regioni hanno aumentato il numero dei tamponi diagnostici rispetto alla precedente. Infine, proprio le Regioni con una circolazione del virus ancora sostenuta nell’ultima settimana hanno ulteriormente ridotto i tamponi diagnostici invece di potenziarli”.

La situazione generale

Nel complesso, nella settimana 4-10 giugno, il monitoraggio indipendente di Gimbe conferma sia la costante riduzione del carico su ospedali e terapie intensive, sia l’ulteriore rallentamento dei contagi e, in misura minore, dei decessi. In sintesi:

Casi totali: +1.927 (+0,8%)

Decessi: +513 (+1,5%)

Ricoverati con sintomi: -1.422 (-24,8%)

Terapia intensiva: -104 (-29,5%)

Gimbe rimarca “l’affidabilità e le tempestività dei dati che provengono dagli ospedali, legati a flussi standard trasmessi dalle Regioni al ministero della Salute” e trae un paio di conclusioni: