Fondazione Airc investe 60 milioni di euro in nuovi progetti di ricerca

Grazie ai finanziamenti donati dagli italiani con il 5x1000, saranno sostenuti 293 nuovi progetti di ricerca oncologica in tutta Italia e 9 progetti speciali per lo studio delle metastasi, causa di morte del 90% circa dei casi di cancro

Nove programmi speciali per lo studio delle metastasi e 293 nuovi progetti di ricerca oncologica. Sono i due ambiti su cui verranno spartiti i 60 milioni di euro donati alla Fondazione Airc da oltre 1,6 milioni di italiani che hanno destinato alla Fondazione il loro 5×1000 (ne abbiamo parlato sul numero di Aboutpharma 179). Suddivisi in 20 milioni per lo studio della malattia metastatica, causa di morte del 90% circa dei casi di cancro e 40 milioni per i nuovi progetti di ricerca. Iniezione di investimenti che contribuisce a sostenere il lavoro di 5.300 ricercatori su tutto il territorio nazionale

Cure sempre più mirate

“Questa straordinaria concentrazione di risorse, possibile grazie ai tantissimi cittadini che hanno scelto di rinnovare la propria fiducia in Airc attraverso il 5×1000, ci consente di continuare a premiare la ricerca d’eccellenza” afferma Federico Caligaris Cappio, Direttore Scientifico di Fondazione Airc. “Ai nove programmi speciali che si concentrano sullo studio della malattia metastatica, il grande nemico dei nostri tempi, si affiancano circa 300 progetti che ci consentono di sostenere in maniera capillare la ricerca oncologica su tutto il territorio nazionale, contribuendo a incrementare le conoscenze disponibili per individuare cure sempre più mirate per tutti i tipi di cancro”.

Peer review internazionale

I programmi di ricerca sostenuti da Airc vengono selezionati con il metodo di peer review da un gruppo di esperti internazionali e prevedono valutazioni intermedie a tre e cinque anni per garantire ai donatori la massima efficacia dell’investimento. In particolare uno dei criteri chiave per i programmi speciali è la traslazionalità, ovvero la possibilità di tradurre rapidamente le scoperte della ricerca di base in strumenti utili alla clinica e ai pazienti. Con un vero dialogo fra ricercatori di laboratorio e medici, affinché ciò che viene investigato dai primi risponda ai bisogni concreti dei secondi.

I progetti di ricerca per trovare nuove cure

I tumori non sono tutti uguali. Studiare da vicino le caratteristiche e, soprattutto, i punti deboli dei diversi tipi di cancro consente di individuare nuove terapie sempre più mirate ed efficaci. Obiettivo dei 293 progetti di ricerca della durata di 5 anni affidati ai ricercatori più meritevoli, attivi in tutto il territorio nazionale. Nel Lazio, ad esempio, Silvia Piconese, 39 anni, ricercatrice Airc presso l’Università “La Sapienza” di Roma, sta lavorando sui meccanismi metabolici responsabili della soppressione della risposta dell’organismo al tumore, individuando alcune cellule coinvolte in questo processo quale potenziale bersaglio di nuovi farmaci.

Decodificare le comunicazioni

Mentre in Lombardia Luca Roz, ricercatore Airc presso la Fondazione Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano, è attualmente impegnato in un lavoro di ricerca che punta a capire come le cellule normali che si trovano nelle vicinanze del tumore del polmone ed in particolare i fibroblasti, influenzino la capacità di quest’ultimo di dare luogo a metastasi. Il cancro possiede infatti la capacità di “corrompere” e sfruttare ai propri scopi alcune cellule circostanti. Decodificare queste comunicazioni cellulari potrebbe portare alla messa a punto di nuove terapie contro la progressione dei tumori.

I programmi speciali

Venti milioni sono investiti su 9 programmi speciali per lo studio della malattia metastatica, causa del 90 per cento circa delle morti per cancro e ancora oggi uno dei problemi irrisolti in oncologia. Alla guida di questa task force alcuni tra i più qualificati scienziati italiani: Alberto Bardelli, Istituto di Candiolo, Fondazione del Piemonte per l’Oncologia; Paolo Comoglio, Istituto di Candiolo, Fondazione del Piemonte per l’Oncologia; Roberto Foà, Università “La Sapienza” di Roma; Michele Maio, Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena; Alberto Mantovani, Humanitas Research Hospital, Rozzano; Alessandro Vannucchi, Università degli Studi di Firenze; Maria Chiara Bonini, Centro San Raffaele di Milano, Stefano Piccolo, Università degli Studi di Padova, e Maria Rescigno, Humanitas Research Hospital, Rozzano.

I pazienti

L’obiettivo è arrivare presto a sviluppare nuove cure, sempre più efficaci e meno tossiche. Proprio il legame tra ricerca e cura è testimoniato dalle storie personali di Maurizio, Roberta e Jury, che hanno scelto di raccontare la loro esperienza, in rappresentanza dei 3,5 milioni di pazienti che hanno superato il cancro.