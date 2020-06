L’industria farmaceutica italiana e Covid-19, qualche numero

Più di 60 le società che a vario titolo si sono attivate con iniziative specifiche per affrontare l'emergenza sanitaria, 15 le aziende biofarmaceutiche che hanno avviato attività di studi clinici in Italia e 12 i milioni in donazioni di farmaci. Qualche dato relativo all'emergenza da Sars-Cov-2

In una scheda pubblicata sul sito di Farmindustria viene dato risalto all’impegno, in termini numerici, delle aziende farmaceutiche italiane che si sono attivate durante il periodo di crisi pandemica fino al 29 maggio 2020. Quante aziende si sono attivate con iniziative benefiche o con programmi di ricerca? Quanti farmaci sono stati donati? Quanto ha pesato la riconversione delle linee produttive?

64

Dai gruppi internazionali, alle grandi aziende a capitale italiano, a diverse Pmi. Sono 64 le società che a vario titolo si sono attivate con iniziative specifiche per affrontare l’emergenza sanitaria. Oltre ai progetti di ricerca le imprese hanno messo in campo tante iniziative di sostegno ai pazienti, ai medici, a tutto il personale della filiera della salute e alle strutture sanitarie.

15

Sono 15 le aziende biofarmaceutiche che hanno avviato attività di studi clinici in Italia per il trattamento della polmonite da Covid-19 o che partecipano a progetti specifici di ricerca contro questa patologia, anche con un ruolo guida e con l’aggiudicazione di fondi del programma europeo Horizon 2020.

12

A tanto ammontano i milioni di euro delle donazioni in farmaci che 22 aziende associate hanno comunicato e già erogato in favore degli ospedali impegnati nella lotta contro il Covid-19. Questo dato non include farmaci donati alle strutture per uso compassionevole e forniti per gli studi clinici. Farmindustria sostiene la raccolta fondi lanciata da Fimmg e Cittadinanzattiva per acquistare i dispositivi di protezione collettiva e collabora con i medici nelle campagne di comunicazione ai pazienti.

29

Sempre in milioni di euro, è il valore delle donazioni e dei beni (respiratori, dispositivi di protezione individuale, gel disinfettante) devoluti agli ospedali, in particolare lombardi, dei programmi di screening in collaborazione con gli ospedali oppure delle tecnologie per la telemedicina donate per l’assistenza in remoto dei pazienti cronici. Le donazioni, comunicate finora da 50 aziende, sono spesso effettuate insieme ad altri enti quali Croce Rossa italiana, Protezione civile, Fimmg o Associazioni dei pazienti.

6

Sono sei le aziende che hanno modificato le linee produttive per rispondere a esigenze di salute e in particolare soddisfare la crescente domanda di prodotti disinfettanti, ceduti gratuitamente alla Protezione Civile.

72

È la quota percentuale di aziende che si sono attivate in programmi di consegna domiciliare di farmaci, welfare per i dipendenti, in particolare per agevolarli nella gestione dell’emergenza con assicurazioni integrative, consulenze e corsi di formazione fino al supporto psicologico e pedagogico esteso anche ai familiari, oppure iniziative di volontariato insieme ai collaboratori. E tutte hanno adottato, dove possibile lo smart working.