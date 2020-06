Mdr, il rinvio non riguarda solo l’Europa

Per poter continuare i rapporti commerciali con l'Ue, alcuni Paesi del mondo si sono attrezzati con propri regolamenti interni allineandone le direttive ai desiderata di Bruxelles. Il rinvio al 2021 ha però costretto Australia, Gran Bretagna o Svizzera, a dilatare i tempi di lavoro

L’ormai noto rinvio al 2021 dell’applicazione del Regolamento europeo per i dispositivi medici non ha e non avrà effetti solo ed esclusivamente all’interno dei confini Ue. Infatti il rinvio costringerà altri Paesi nel mondo, su tutti Regno Unito, Turchia, Norvegia, Australia e Taiwan a rivedere le proprie legislazioni, la cui impalcatura era stata pensata per rispettare i dettami del Mdr e permettere così alle aziende extra Ue di poter esportare in Europa.

La Gran Bretagna

Nelle negoziazioni per Brexit, l’accordo tra Bruxelles e Londra prevedeva che quest’ultima rispettasse la legislazione europea nel periodo di transizione. Per questa ragione è stata preparata la bozza di una versione nazionale del Mdr che potrebbe addirittura entrare in vigore prima del Mdr europeo. Questo perché il documento si basava sulla precedente data di entrata in vigore del Regolamento dei dispositivi medici (26 maggio 2020) che poi, per ragioni legati alla pandemia da coronavirus, è stata rinviata di un anno. Al netto di modifiche nei prossimi mesi (su cui l’agenzia regolatoria di Oltremanica, il Mhra, non si è espressa), la normativa britannica dovrebbe entrare in vigore a dicembre 2020.

L’Efta e la Turchia

Il Mdr influenzerà anche i rapporti con i Paesi afferenti all’Efta, l’Associazione europea per il libero scambio, ossia Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Svizzera. Tre di questi quattro (esclusa la Svizzera) hanno accettato che il nuovo regolamento per i dispositivi medici abbia valore anche all’interno della See (di cui appunto fanno parte Norvegia, Liechtenstein e Islanda). Mentre a febbraio 2020 Oslo ha ricevuto la prima designazione di un proprio Organismo notificato, Berna sta lavorando per adottare una serie di misure che possano consentire l’allineamento con le direttive europee. Lo stesso obiettivo se lo è posto la Turchia che non avendo più l’urgenza del 26 maggio di quest’anno, può lavorare con meno affanno e puntare al 2021.

L’Australia

Anche se lontana geograficamente, l’Australia ha forti interessi in Europa. L’ente regolatorio nazionale, la Tga, come Turchia e Svizzera lavori tramite accordi bilaterali e a dicembre 2019 ha pubblicato la propria legislazione in materia di software venduti come dispositivi medici (Samd). Il nuovo regolamento si sarebbe dovuto allineare con il Mdr entrando in vigore il 25 agosto 2020. Molto probabile, ora, che anche Canberra sposti al prossimo anno ulteriori attività di allineamento al prossimo anno.

…e Taiwan

Anche nella Repubblica democratica cinese si è lavorato a una serie di accordi bilaterali con Bruxelles. L’ex isola di Formosa, attraverso la sua Food and drug administration(Tfda), ha annunciato l’estensione della sua seconda versione del Taiwan-EU Technical Cooperation Program (TCP II) al 25 maggio 2021. In questo modo i produttori europei di dispositivi medici possono fare leva sulla normativa ISO 13485 e abbreviare il processo di autorizzazione richiesto dal sistema di controllo qualità taiwanese per le esportazioni.