Carenze e indisponibilità di farmaci: un progetto per affrontarle (grazie alla tecnologia)

Un’iniziativa del Consorzio Dafne, in sinergia con industria e distribuzione, vuole offrire all’Aifa uno strumento aggiuntivo per presidiare il fenomeno, monitorando e incrociando i dati in tempo reale, sfruttando anche la blockchain

Supportare l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) nella sfida quotidiana contro le carenze o indisponibilità di medicinali, grazie alle nuove tecnologie. È l’obiettivo del “Progetto IN2DAFNE”, lanciato dal Consorzio Dafne, che rappresenta al suo interno sia le aziende healthcare che quelle della distribuzione intermedia, oltre a concessionari e depositari.

Carenze vs indisponibilità

Il fenomeno delle carenze e indisponibilità di farmaci è tornato d’attualità con l’emergenza Covid-19. In passato Aifa ha istituito una task force e ha anche chiarito la terminologia:

per “carente” si intende un medicinale non reperibile sull’intero territorio nazionale, in quanto è temporaneamente impossibile assicurarne una fornitura appropriata e continua;

per “indisponibile” si intende un medicinale momentaneamente non reperibile in una determinata area, tipicamente a causa di distorsioni delle dinamiche distributive.

Il progetto

“Obiettivo primario del progetto – spiega una nota del Consorzio Dafne – è permettere ad Aifa di disporre di uno strumento aggiuntivo nel presidio del fenomeno, che le consenta di poter accedere a una completa visibilità della disponibilità di farmaci sul territorio nazionale, rispettivamente in stock presso l’azienda farmaceutica e nella rete distributiva, per area geografica. Dati da incrociare, poi, con le prescrizioni/dispensazioni, in modo da avere un quadro il più ampio e completo possibile dell’effettivo stato della rete distributiva per singolo AIC (ossia, per singolo codice prodotto). Al contempo, grazie alla visibilità – opportunamente aggregata e ‘anonimizzata’ – sulla situazione della rete, anche la stessa filiera distributiva potrà intraprendere azioni di adeguamento mirate e circostanziate, potendo contare su una base informativa oggettiva, robusta e periodicamente aggiornata”. Il nome del progetto “IN2DAFNE” rimanda a “INdustry INventory Dafne”.

Le tecnologie

La soluzione studiata da Dafne fa affidamento a un’infrastruttura che integra logiche “Blockchain & Distributed Ledger” su cui si inseriscono crittografie a chiavi asimmetriche per assicurare ontologicamente la garanzia di anonimato e di sicurezza. “Queste scelte consentono al Consorzio Dafne – precisa la nota – di mantenere una governance sul progetto senza dover assumere alcun ruolo di ‘terza parte fidata’ che detiene le informazioni e ne garantisce l’accessibilità ai singoli attori secondo gli accordi definiti”.

Il confronto con Aifa

L’iniziativa sarà presentata alla prossima riunione del Tavolo tecnico indisponibilità di Aifa. Poi l’avvio della fase di sviluppo del progetto – che prevede di concludersi entro l’anno – vedrà la costituzione di un Gruppo di lavoro dedicato, che affronterà nel dettaglio la definizione e condivisione anche degli aspetti tecnici della soluzione.

I partner

“Fondamentale in questa fase – ricorda Dafne – il contributo di manager tanto dell’Industria quanto della Distribuzione a coadiuvare il team del Consorzio e gli esperti di Intesa (Gruppo Ibm), provider tecnologico partner dell’iniziativa. Il disegno ha previsto sin dalla bozza iniziale un ruolo nevralgico sia per Adf sia per Federfarma Servizi, in qualità di ulteriori garanti per gli attori della distribuzione intermedia sulla bontà dell’iniziativa, nonché sull’adeguata rappresentanza degli stessi sui tavoli istituzionali”.

Il valore dell’iniziativa

“Crediamo che IN2DAFNE – sottolinea Maurizio Riitano, presidente del Consorzio Dafne – possa essere un contributo fattivo e concreto, pur non avendo la presunzione di essere risolutivo, a criticità annose che affliggono il sistema e che i nuovi scenari aperti non fanno che acuire. Aderire e promuovere iniziative come IN2DAFNE – continua – è un’assunzione di responsabilità da parte delle aziende dell’ecosistema, perché ci metterà tutti nelle condizioni di poter prendere decisioni più consapevoli e, quindi, auspicabilmente di maggior efficacia tanto nella prevenzione quanto nella mitigazione degli impatti derivanti dal verificarsi di carenze e indisponibilità”.

Renato De Falco, vicepresidente del Consorzio, sottolinea il valore dell’iniziativa nel contesto più di un Servizio sanitario nazionale universalistico: “La distribuzione – all’ingrosso così come al dettaglio – è un tassello fondamentale per l’attuazione dell’approccio universalistico che caratterizza il nostro Ssn. Da sempre i grossisti operano ispirati dai principi del ‘servizio pubblico’ con l’obiettivo di assicurare l’accesso a farmaci e prodotti per la salute capillarmente su tutto il territorio nazionale: non potevamo che riconfermare con forza la centralità di questo nostro ruolo, condividendo pienamente le finalità del progetto IN2DAFNE”. Infine, Daniele Marazzi, consigliere delegato del Consorzio: “L’iniziativa IN2DAFNE si inserisce in un alveo di proposte concrete, mirando a portare un contributo fattivo e costruttivo su una criticità strutturale del sistema: alla soglia dei trent’anni dalla costituzione del Consorzio, questo – conclude – non può che riconfermarne l’impegno e, anzi, rilanciarlo su un piano nuovo, ancora più ambizioso”.