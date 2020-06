Covid-19, AstraZeneca ha avviato la produzione del vaccino

"Entro la fine dell'estate avremo i risultati dei test clinici di efficacia", ha dichiarato Lorenzo Wittum, presidente di AstraZeneca Italia. "Qualora fossero positivi, faremo il processo regolatorio e immediatamente inizieremo la distribuzione. Il costo del vaccino sarà di pochi euro per distribuirlo"

AstraZeneca sta iniziando a produrre il vaccino contro Covid-19. Ad annunciarlo è il presidente della divisione italiana del gruppo anglo-svedese, Lorenzo Wittum, durante un intervento alla trasmissione televisiva Agorà di Rai3, lunedì 15 giugno. L’annuncio arriva a pochi giorni da un’altra notizia importante. Quella dell’accordo tra i ministri della Salute di Italia, Francia, Germania e Olanda e la stessa AstraZeneca, per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare alla popolazione europea. Il candidato vaccino in questione nasce dagli studi dell’Università di Oxford.

“AstraZeneca ha preso un impegno di produrre 2 miliardi di dosi – prosegue Wittum – con l’obiettivo di avere un accesso ampio, equo e senza alcun profitto durante la fase della pandemia. Posso dire che il costo del vaccino sarà di pochi euro per distribuirlo. Inizieremo verso fine anno a distribuire ed entro la fine dell’estate avremo i risultati dei test clinici di efficacia. Qualora fossero positivi, faremo il processo regolatorio e immediatamente inizieremo la distribuzione”.

La sperimentazione

“La sperimentazione clinica – sottolinea – è ancora in corso. Fino a che non ci saranno i risultati sull’uomo”, dai test “che si concluderanno a settembre, noi non potremo sapere se questo vaccino è efficace”. Nella ricerca farmaceutica “funziona così”, ricorda Wittum spiegando perché si parla di scommessa. “Siamo fiduciosi che funzioni”.

Primi risultati a settembre

“Le prime fasi sono andate bene ma aspettiamo i risultati della sperimentazione su mille volontari per capire se protegge dal coronavirus”, ha proseguito. “A settembre avremo i risultati dei test clinici di efficacia, se positivi avvieremo il percorso regolatorio per iniziare a distribuirlo entro fine anno”. Per rispettare questi tempi però “stiamo iniziando già ora a produrlo a rischio, stiamo mettendo su catene di produzioni indipendenti”, ovvero “negli Usa, in Inghilterra, in India e anche in Italia, a Pomezia, grazie a Irbm”.

L’accordo

Sabato 13 giugno, tramite un post sulla sua pagina Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato la firma dell’accordo con il gruppo anglo-svedese per la distribuzione del candidato vaccino di Oxford.

“Una notizia molto bella e importante”, scrive sul suo profilo social Speranza. “Insieme ai ministri della Salute di Germania, Francia e Olanda, ho sottoscritto un contratto con AstraZeneca per l’approvvigionamento fino a 400 milioni di dosi di vaccino da destinare a tutta la popolazione europea. Il candidato vaccino nasce dagli studi dell’Università di Oxford e coinvolgerà nella fase di sviluppo anche importanti realtà italiane. L’impegno – si legge nel post – prevede che il percorso di sperimentazione, già in stato avanzato, si concluda in autunno con la distribuzione della prima tranche di dosi entro la fine dell’anno.”