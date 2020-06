Janssen scommette sull’onco-ematologia: “In quest’area il 50% della pipeline”

La divisione Oncology dell’azienda traccia un bilancio (5 nuove terapie dal 2011 ad oggi) e prevede 37 richieste di registrazione, tra nuovi farmaci o estensioni di indicazione, a livello globale entro il 2023

Cinque nuove terapie dal 2011 a oggi. Ben 37 richieste di registrazione, tra lancio di nuovi farmaci o estensioni di indicazioni, previste a livello globale entro il 2023. Una pipeline per circa il 50% occupata dall’onco-ematologia. Con questi numeri – presentati nel corso di una conferenza stampa online – Janssen, farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, traccia un bilancio del lavoro della divisione Oncology dell’azienda.

Le innovazioni

“Negli ultimi trent’anni Janssen ha contribuito in maniera significativa al miglioramento delle terapie, della qualità e delle aspettative di vita dei pazienti oncologici con farmaci, quali ad esempio bortezomib e abiraterone acetato, che hanno permesso approcci totalmente nuovi rispettivamente nel trattamento del mieloma multiplo e del cancro alla prostata, al punto da essere stati inseriti nel 2019 nella lista dei farmaci essenziali per l’umanità da parte dell’Organizzazione mondiale della sanità”, spiega Loredana Bergamini, direttore medico di Janssen Italia. Oggi Janssen Oncology in Italia dispone anche di altri farmaci come ibrutinib, il primo inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK) a somministrazione orale per la leucemia linfatica cronica, il linfoma mantellare e la macroglobulinemia di Waldenstrom; daratumumab, capostipite dei farmaci biologici anti CD38 a infusione endovenosa per il mieloma multiplo, approvato il 3 giugno dalla Commissione europea anche nella sua formulazione sottocutanea; apalutamide, un inibitore del recettore degli androgeni per il tumore alla prostata, disponibile in Italia dalla fine del 2019.

Sul fronte Car-T

L’azienda è impegnata nello sviluppo clinico di erdafitinib, la prima target therapy per il tumore della vescica, approvata ad aprile 2019 da Fda secondo procedura accelerata. Inoltre, ha altri farmaci in fase avanzata di sviluppo, in accordo di licenza con partner diversi: cusatuzumab, per la leucemia mieloide acuta, amivantamab e lazertinib per il tumore del polmone. “Una menzione particolare – sottolinea Bergamini – merita l’impegno della nostra ricerca e sviluppo per la medicina personalizzata o di precisione. Janssen Oncology, infatti, è tra le aziende leader in questo settore e lo sarà ancor di più con prodotti, oltre i già menzionati trattamenti per il tumore del polmone e della vescica, come niraparib, inibitore di PARP (poli-ADP-ribosio-polimerasi), in fase di sviluppo per il carcinoma prostatico e JNJ-4528, una terapia sperimentale a base di cellule T che esprimono un recettore chimerico per l’antigene (CAR-T) verso l’antigene di maturazione delle cellule B (BCMA) e di due anticorpi bi-specifici per il mieloma multiplo”.

Sono questi alcuni importanti numeri che contraddistinguono l’impegno e la portata della divisione Oncologia di Janssen, l’azienda farmaceutica del Gruppo Johnson & Johnson, presentati oggi nel corso di una conferenza stampa web. «Janssen è da sempre un’azienda votata all’innovazione scientifica, impegnata nel raggiungere nuove frontiere della ricerca per rispondere ai bisogni di cura dei pazienti.

L’impegno di Janssen in Ricerca e Sviluppo

Janssen cresce in Italia e nel mondo. “In questi anni – commenta Massimo Scaccabarozzi, presidente e amministratore delegato di Janssen Italia abbiamo realizzato significativi investimenti in R&S, come dimostra il fatto che nel 2019 questi hanno rappresentato il 21% dei nostri risultati a livello mondiale. La nostra competenza e passione ci hanno consentito di ampliare i nostri orizzonti. Infatti, dal 2015 ad oggi, nel settore siamo passati dal quinto posto al podio se si considera solamente la dimensione della nostra pipeline a livello internazionale”.

Le partnership

Il percorso di Janssen in onco-ematologia è arricchito da una serie di collaborazione esterne , mirate a sfruttare strumenti computazionali e l’intelligenza artificiale per produrre evidenze innovative, basate sull’osservazione e l’analisi dei dati reali, che consentano di rendere il cancro una condizione sempre più gestibile e con prospettive di cura.

Janssen Oncology collabora da anni al progetto Harmony, che ha l’obiettivo di creare una piattaforma di dati che integri le conoscenze di vari enti per meglio comprendere i tumori ematologici. Un’altra collaborazione in cui Janssen è direttamente coinvolta è quella con l’Haematology Outcomes Network in Europe (Honeur), una rete di raccolta dati dal modo clinico reale che connette diversi centri ematologici europei.

Di recente Janssen ha stretto una partnership con Fate Therapeutics, un’azienda biotech con base a San Diego, con l’obiettivo di collaborare allo sviluppo di innovative terapie cellulari che potranno trovare impiego per il trattamento del cancro. Infine, l’azienda è anche partner dello Yale School of Medicine’s Open Data Access (Yoda), un’iniziativa di condivisione dei dati della propria ricerca clinica.

Vicini al paziente

Jannsen è vicina ai pazienti onco-ematologici non solo con investimenti in ricerca e nuove terapie. “In linea con i valori del nostro Credo – sottolinea Scaccabarozzi – Janssen è da sempre a fianco ai pazienti in modo molto concreto e quotidiano, con iniziative e servizi che contribuiscano a migliorare la loro qualità di vita. Dalla creazione di siti web dedicati all’area onco-ematologica come www.prostatanonseisolo.it per fornire informazioni a caregiver e pazienti sul tumore prostatico e www.lmcome.it per i tumori ematologici, al servizio “Janssen a Casa Tua”, per la consegna gratuita a domicilio dei nostri farmaci ospedalieri a somministrazione orale, un’attività nata nell’emergenza Covid-19 che tocca tutto il Paese. Come il sistema salute, anche noi stiamo cambiando in modo strutturale e distintivo: è chiaro che ormai Janssen Italia – conclude Scaccabarozzi – non sia più solo un’azienda di prodotti, ma anche un’azienda di servizi”.