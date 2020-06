Arriva iDia, l’app di podcast dedicati ai diabetologi

L’app gratuita e riservata agli esperti, contiene highlight dalla letteratura e dai congressi, analisi dell'attuale situazione sanitaria, storie ed esperienze cliniche in ambito diabetologico e racconti in podcast che possono essere condivisi da tutti. *IN COLLABORAZIONE CON NOVO NORDISK

Anche il tempo, in qualche modo, è stata una “vittima” di Covid-19. Soprattutto quello degli operatori sanitari, la cui routine è stata stravolta dalla pandemia. Sia per chi è andato a rafforzare le file degli infettivologi coinvolti in prima linea nella lotta alla pandemia. Sia per chi ha continuato a svolgere la consueta attività clinica, ma si è trovato con nuove regole e soprattutto una mole di nuova letteratura da leggere. L’infodemia – l’epidemia di informazioni a cui siamo stati sottoposti in questi mesi – ha infatti disorientato sia i pazienti sia gli operatori sanitari. Un esempio su tutti è quello dei diabetologi, che dai primi mesi dell’anno a oggi hanno visto crescere esponenzialmente il numero di lavori scientifici su Covid-19 in relazione ai pazienti affetti da diabete. Per cercare di contrastare questo fenomeno e aiutare i clinici a orientarsi ricevendo un aggiornamento medico continuo, Novo Nordisk ha sostenuto lo sviluppo di una nuova app – iDia disponibile per iOs e Android – per fornire aggiornamenti continui ai diabetologi tramite podcast. Una modalità smart e fruibile in ogni momento che offre allo stesso tempo contenuti rilevanti. Obiettivo dell’app è infatti offrire agli specialisti diabetologi un servizio digitale, tramite contenuti audio, ideati per essere ascoltati in intervalli di tempo medio-brevi.

Ridurre il rumore

“Covid-19 ha cambiato la modalità con cui la comunità scientifica viene aggiornata” ha spiegato in un video di benvenuto Giuseppe Memoli, specialista in medicina interna ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dove gestisce un centro di diabetologia territoriale. Memoli è uno dei primi due opinion leader coinvolti nel progetto, insieme a Gaetano Leto, dell’Unità Operativa Complessa di Diabetologia presso l’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina, Polo Pontino dell’Università La Sapienza.

Aggiunge Memoli, che in rete hanno avuto una grande accelerazione anche i paper preprint: lavori scientifici non sottoposti a revisione peer review che non apportano conclusioni condivise dalla comunità scientifica internazionale e pertanto non possono guidare la pratica clinica e non possono essere riportati sui media come informazioni consolidate. Ma nonostante tutto hanno circolato in rete, amplificando il rumore. “Orientarsi tra tutte queste informazioni richiede tempo, un fattore ancora più importante da gestire e utilizzare in questo momento” sottolinea Memoli. “iDia nasce proprio come risposta alle nostre necessità di aggiornamento professionale in relazione al tempo a disposizione”.

Come funziona l’app

Chiunque può scaricare l’app dal proprio store (Google play o Apple store) ma l’accesso ai contenuti è riservato solo agli specialisti iscritti all’ordine dei medici. Una volta avviata, nella schermata principale si trovano sei sezioni, ognuna delle quali ha l’obiettivo di informare, formare o raccontare e raccogliere storie vere. La prima sezione, “cosa dicono gli opinion leader”, è uno spazio dedicato a speech, letture scientifiche ed editoriali, curati dagli specialisti del board. Come le raccomandazioni pratiche per la gestione del diabete in pazienti affetti da Covid-19 o il rischio di infezione da Sars-Cov2 nei pazienti con ipertensione e diabete, per citare alcuni video già disponibili sull’applicazione.

C’è poi uno spazio per gli aggiornamenti dai congressi (“pillole dai congressi”), le “storie”, dove vengono condivise esempi di pratica clinica ed esperienze dal territorio, i “suggerimenti educativi” con informazioni su corsi di formazione a distanza sul diabete e altri argomenti inerenti alla tematica e infine le news. Ultimo il “social wall”, uno spazio attraverso cui gli esperti possono condividere esperienze e inviare un proprio contributo alla redazione. I più interessanti saranno condivisi nella sezione “storie”.

I tre cardini del progetto iDia per i diabetologi

Sono tre i cardini su cui si basa il progetto iDia secondo Leto. “Il primo è quello del supporto, per aiutare lo specialista nell’aggiornamento, fornendo highlight della letteratura più rilevanti. Il secondo è la condivisione – continua – l’usufruire delle esperienze dirette dei colleghi che mettono a disposizione i propri vissuti. L’app, infatti, è aperta, implementata da tutti i colleghi specialisti che vogliono condividere la propria esperienza con un testo scritto o un podcast sulle tematiche più disparate, in ambito diabetologico.

Infine, l’esigenza di assicurare ai nostri pazienti il meglio delle strategie terapeutiche a nostra disposizione. Il che è possibile solo utilizzando e implementando i primi due punti”. Se in questo momento l’attenzione è alta su Covid-19, l’app nasce in realtà per supportare gli specialisti anche oltre la pandemia. Ed è quello che si prefigge di fare una volta superata l’emergenza. Intanto, l’invito è aperto, sia a scaricare e utilizzare l’app, sia a contribuire con contenuti e candidarsi come opinion leader.

