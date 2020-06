Nature: “I farmaci multispecifici sono le nuova era della ricerca farmacologica”

Lo riporta una review pubblicata sulla prestigiosa rivista scientifica. I farmaci multispecifici – diretti non a un solo target, ma a più target – potrebbero aprire la strada a potenziali nuovi soluzioni per combattere malattie che oggi sono definite come "non trattabili"

“La nuova frontiera dell’innovazione biofarmaceutica”. È così che Raymond Deshaies, senior vicepresident della ricerca globale di Amgen ha definito i farmaci multispecifici in una review pubblicata lo scorso aprile su Nature. A differenza dei farmaci “convenzionali” che vanno a colpire un bersaglio specifico della patologia, adattandosi come una chiave su una serratura, i farmaci multispecifici sono progettati per avere meccanismi d’azione innovativi. Un esempio sono i farmaci multispecifici con meccanismo di induzione di prossimità: agiscono come “intermediari molecolari” attivando meccanismi biologici specifici per combattere la malattia.

Come funzionano i farmaci multispecifici

Sono numerosi i meccanismi naturali che i farmaci di induzione di prossimità, possono attivare: da una parte legano la proteina bersaglio causa della patologia, dall’altra attivano una cellula o un enzima (effettore) innescando una risposta biologica. Se associati al bersaglio corretto, possono essere progettati per essere versatili su diverse patologie.

“Nell’ambito delle diverse pipeline biofarmaceutiche, assistiamo alla continua scoperta di farmaci multispecifici in grado di formare connessioni con due o più proteine​​”, ha affermato Deshaies. “Questi farmaci – continua – sono caratterizzati da strutture altamente sofisticate che agiscono come intermediari molecolari: inducendo la vicinanza tra i loro target e gli enzimi naturali o persino le cellule. I farmaci multispecifici sfruttano importanti meccanismi biologici che producono effetti che superano quelli dei farmaci convenzionali. Non si tratta di un semplice miglioramento della progettazione dei farmaci, ma siamo di fronte ad un vero e proprio cambiamento radicale”.

La quarta rivoluzione

Secondo Deshaies la moderna industria biofarmaceutica affonda le sue radici agli albori del ventesimo secolo, in coincidenza con la commercializzazione dell’aspirina. “Un evento distintivo nella storia dello sviluppo moderno dei farmaci”. E se il processo di scoperta di nuove molecole non è cambiato in modo marcato nei primi sette decenni del settore, negli ultimi cinquant’anni si sono verificate due ondate successive di innovazione. Prima l’ascesa della metodologia “razionale” per il drug discovery, negli anni ’70. Seguita dalla scoperta degli agenti terapeutici ricombinanti a base di proteine ​​negli anni ’80. La quarta rivoluzione secondo Deshaies sarebbe proprio l’avvento di farmaci multispecifici. Nella review Deshaies mostra le due principali classi di farmaci multispecifici. Quelli che arricchiscono un agente terapeutico in un determinato sito di azione. E quelli che collegano un bersaglio terapeutico a un effettore biologico. Quest’ultima classe – essendo libera dal vincolo di dover modulare direttamente il bersaglio al momento del legame – può consentire l’accesso a componenti del proteoma che attualmente non possono essere presi di mira dai farmaci.

Le molecole BiTE

Amgen dal canto suo, ha sviluppato una piattaforma di induzione di prossimità, che permette lo sviluppo farmaci multispecifici “intermediari”. Farmaci in grado di agire potenzialmente sull’85% delle proteine, causa di malattia, attualmente considerate “non colpibili (o modulabili) farmacologicamente”. In particolare la società ha sviluppato le molecole BiTE, anticorpi bispecifici che agiscono attraverso l’attivazione di vicinanza tra le cellule e, nello specifico, promuovono l’avvicinamento dei linfociti T, i killer più potenti nel sistema immunitario, alle cellule tumorali, facendo in modo che i linfociti T riconoscano le cellule maligne e, di conseguenza, le distruggano. Questa classe di farmaci è già approvata e disponibili nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta. Sono attualmente in studio per diversi altri tumori, sia ematologici sia solidi.