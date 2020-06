Telemedicina, un emendamento al Dl Rilancio chiede l’equiparazione alle prestazioni “tradizionali”

Una proposta presentata dall’on. Fusacchia (+Europa) chiede una classificazione, ai fini della rimborsabilità, analoga a quella applicata per i servizi erogati in presenza. Il plauso delle associazioni di pazienti onco-ematologici

Equiparare le prestazioni di telemedicina a quelle tradizionali. È l’obiettivo di un emendamento al Decreto Rilancio presentato dall’onorevole Alessandro Fusacchia (+Europa-Gruppo Misto) e subito accolto con un plauso dalle associazioni di pazienti oncologici e onco-ematologici riunite nel progetto “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.

L’emendamento sulla telemedicina

L’emendamento 11.03 presentato dall’On. Fusacchia (ma non ancora votato) richiede di prevedere che le prestazioni erogate – previa valutazione dello specialista – attraverso i servizi di telemedicina specialistica, nei termini di “televisita, teleconsulto e telecooperazione”, vengano equiparate, ai fini della rimborsabilità, alle prestazioni erogate in modalità convenzionale (in presenza). “Con questo emendamento – commentano le associazioni dei pazienti in una nota – si incoraggia in maniera significativa la diffusione dei servizi di telemedicina specialistica consentiti dalle nuove tecnologie, a beneficio della continuità diagnostica e terapeutica dei pazienti che possono pertanto limitare gli spostamenti fisici, inclusi quelli dei caregiver, alle sole occasioni in cui l’operatore sanitario ritenga che la presenza fisica sia necessaria. La telemedicina potrebbe essere una soluzione per evitare i viaggi della speranza e abbattere i costi sociali per i pazienti”.

Accantonata l’idea di un vademecum per le emergenze

Non è stato accolto, invece, un altro emendamento (2.46), presentato dall’onorevole Vanessa Cattoi (Lega), che riguarda il percorso terapeutico-assistenziale dei pazienti, prevendo che gli specialisti che seguono pazienti con malattie croniche invalidanti o oncologiche – oppure che comportano deficit del sistema immunitario o che implichino l’impiego di farmaci salvavita- alleghino al piano terapeutico individuale di ciascun paziente un vademecum personalizzato sugli indirizzi da seguire in caso di una nuova emergenza pandemica, con indicazioni dettagliate su cure, somministrazione dei farmaci, visite di follow-up e percorsi da seguire in sicurezza all’interno delle strutture sanitarie.

Il commento

“Siamo molto rammaricati del fatto che non sia stato accolto – commenta Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna onlus e coordinatrice del progetto – perché vuol dire che non è stato fatto tesoro di questa esperienza. Siamo fiduciosi per l’emendamento presentato dall’On. Fusacchia, che introduce l’elemento innovativo della telemedicina che, come è stato ben dimostrato in questi mesi di emergenza, rappresenta una risorsa importante che non si può più sottovalutare e che va implementata il più possibile nei percorsi assistenziali, facendo cadere una barriera culturale e organizzativa che persiste da molti anni”.