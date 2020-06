Blackstone investe 337 milioni di dollari in Medtronic per potenziare la lotta al diabete

Secondo i termini dell'accordo, Medtronic riceverà i finanziamenti nei prossimi anni per incentivare quattro programmi di ricerca e sviluppo per combattere la malattia

Blackstone investirà 337 milioni in Medtronic per consentire all’azienda biomedica americana di potenziare lo sviluppo di tecnologie contro il diabete. Il capitale verrà erogato tramite il fondo Blackstone life science, con l’obiettivo di ridurre l’onere della gestione di questa malattia. L’annuncio è arrivato in a ridosso dell’80esima sessione scientifica dell’American diabetes association (Ada) che quest’anno si è svolta in versione virtuale dal 12 al 16 giugno.

I termini dell’accordo

Secondo i termini dell’accordo, Medtronic riceverà fino a 337 milioni di dollari in finanziamenti nei prossimi anni per finanziare quattro programmi di ricerca e sviluppo sul diabete. Per motivi competitivi, Medtronic non sta divulgando i programmi di sviluppo specifici. I team di ingegneria, clinica e normativa di Medtronic eseguiranno il lavoro di sviluppo per attivare questi programmi.

Uno sguardo ai pazienti

“Questo investimento è rivolto alle persone affette da diabete, poiché prevediamo che amplierà la nostra offerta di consegne future di insulina e innovazioni dei sensori che hanno il potenziale per migliorare la gestione del diabete da parte dei pazienti stessi”, ha affermato Sean Salmon, vicepresidente esecutivo e presidente di Medtronic, gruppo del diabete “Negli ultimi 12 mesi, Medtronic ha notevolmente aumentato i suoi investimenti in ricerca e sviluppo sul diabete, compresi gli investimenti in una serie di programmi a breve termine. L’investimento aggiuntivo di Blackstone ci consente di portare avanti programmi specifici nella nostra pipeline che mirano a soddisfare le esigenze insoddisfatte dei pazienti”.

Il ruolo di Blackstone

“Questa collaborazione, il nostro primo investimento nello spazio dei dispositivi medici, dimostra come Blackstone Life Sciences stia usando il suo capitale e le sue competenze per aiutare a portare tecnologie vitali, con il potenziale per salvare vite umane, ai pazienti che ne hanno bisogno”, ha affermato Nicholas Galakatos, responsabile globale delle scienze della vita di Blackstone. “Non vediamo l’ora di collaborare con Medtronic, leader in questo settore, per promuovere la loro prossima generazione di dispositivi medici innovativi per i pazienti diabetici”.