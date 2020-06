Efficace o no? Il caos dei trial clinici durante l’emergenza Covid-19

Studi contradditori, articoli scientifici ritrattati, oltre 16 mila pubblicazioni su pubmed. Da quando Sars-cov2 ha fatto la sua apparizione il mondo della ricerca e delle pubblicazioni scientifiche corre a un ritmo forsennato per trovare risposte. Ma a discapito di cosa? Per cercare di mettere ordine si muove anche l’Aifa

Ormai sembra diventata la prassi da qualche mese a questa parte, da quando cioè Sars-Cov-2 ha fatto le sue prime apparizioni prima in Italia e poi nel resto del mondo occidentale. Uno svariato numero di molecole già note e riproposte per Covid-19, a turno hanno avuto il loro “momento di gloria”, accompagnate dalla convinzione che potessero (almeno in parte) essere una soluzione per le persone che avevano contratto il nuovo coronavirus. Con tanto di studi clinici a sostegno. Convinzioni poi, regolarmente messe in dubbio da nuovi trial clinici che ne smentivano l’efficacia o ne mettevano in luce la tossicità per i pazienti con Covid-19. Con addirittura la ritrattazione dei lavori scientifici a supporto di una o l’altra tesi da prestigiose riviste scientifiche. Come è successo anche di recente con il caso di The Lancet e il New England Journal of Medicine.

Ma come capire la reale efficacia di un farmaco? Come orientarsi tra gli svariati studi clinici condotti durante l’emergenza Covid-19? (Su pubmed al momento si trovano oltre 16 mila pubblicazioni e tante altre sono in fase di revisione). Un vero e proprio caos, a cui anche l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), ha deciso di porre fine costituendo un comitato tecnico scientifico per valutare e approvare tutti i protocolli di ricerca volti a testare l’efficacia dei farmaci nella lotta al nuovo virus. Lo documenta un recente articolo pubblicato su Annals of Internal Medicine, in cui Nicola Magrini, direttore Generale dell’Aifa e altri componenti della Commissione tecnico scientifica dell’Aifa (Antonio Addis, Armando Genazzani e Maria Paola Trotta), dimostrano come sia intenzione dell’Agenzia unire gli sforzi comuni e canalizzare idee ed energie al fine di tutelare la qualità del lavoro.

Puntare sui trial clinici randomizzati

“Con lo scoppio dell’epidemia di Sars-Cov-2 in Italia – si legge nel lavoro – articoli non sottoposti a revisione paritaria e comunicati stampa di piccoli studi clinici, associati all’amplificazione generale e alla segnalazione acritica di ‘potenziali cure’, hanno portato i medici a utilizzare molti farmaci off-label con elevate aspettative di un potenziale beneficio. Non solo in Italia, ma anche nella maggior parte dei paesi che hanno affrontato l’epidemia. L’Aifa crede fermamente che solo studi clinici randomizzati (Rct) ben progettati siano in grado di rispondere alla domanda che tutti si pongono: questo farmaco funziona veramente e quanto?”

Il caso tocilizumab

L’Aifa per esempio, sperava di valutare il tocilizumab in uno studio clinico randomizzato, come si legge ancora nel lavoro. Ma le prime notizie di singoli casi e la successiva copertura mediatica hanno portato a una diffusa prescrizione quasi immediatamente. L’azienda produttrice del farmaco (Roche) lo ha reso generosamente disponibile gratuitamente e quando Aifa ne è venuta a conoscenza, pochi giorni dopo, erano già state compilate più di 600 prescrizioni. A quel punto data l’impossibilità di mettere in piedi un Rct è stato progettato uno studio osservazionale, di gruppo singolo, di fase 2 da un comitato indipendente.

“Sebbene questo studio fornirà alcuni indizi sull’efficacia, probabilmente non fornirà una risposta conclusiva” scrivono gli esperti. Proprio in questi giorni tocilizumab è al centro di un dibattito, perché i risultati di uno studio clinico randomizzato italiano promosso dall’Ausl-Irccs di Reggio Emilia e condotto in collaborazione con 24 centri ha dimostrato che non ha nessun beneficio né in termini di aggravamento (ingresso in terapia intensiva) né per quanto riguarda la sopravvivenza, per lo meno nella popolazione di pazienti in una fase meno avanzata di malattia.

Il caso delle ritrattazioni

Altro problema è stato quello delle ritrattazione di due lavori scientifici pubblicati su The Lancet e New England Journal of Medicine (Nejm) – rispettivamente sulla tossicità dell’idrossiclorochina e l’impatto di alcuni farmaci Ace inibitori sui pazienti Covid-19 – cui tanto si è parlato nei primi giorni di giugno. Chi fa parte del mondo scientifico sa bene che le ritrattazioni degli studi scientifici non sono poi così rare e durante la pandemia ancora in corso non ci sono state eccezioni, anzi. Lo conferma anche Enrico Bucci, professore alla Temple University di Philadelphia, che sulla sua pagina Facebook ha stilato un elenco, un “piccolo cimitero delle pubblicazioni su Covid-19 che non hanno resistito allo scrutinio degli scienziati, fra cui alcune adottate troppo frettolosamente per informare le policy pubbliche”.

Della voglia di conoscenza e fretta di ottenere dati su una malattia sconosciuta racconta anche Antonio Bellasi, responsabile del Clinical Trial Center dell’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno dei centri in prima linea nella lotta italiana al Covid-19. I tempi sono stati devastanti, ricorda, non solo dal punto di vista dei turni interminabili, ma anche degli equilibri. “C’era pressione per cercare di capire e colmare una carenza di informazioni. Anche perché i dati cinesi non si applicavano del tutto alla nostra realtà” spiega. “Le stesse riviste scientifiche hanno cercato di risolvere questi problemi con processi di peer revision rapidissimi, istantanei, che probabilmente sono andati a discapito della verifica della qualità”.

Problemi di privacy o peer-review?

Ma dietro la vicenda della ritrattazione da parte di due delle riviste più importanti ne mondo accademico scientifico non c’è solo questo. Innanzitutto va ricordato che entrambi gli studi in questione si basavano su un’analisi delle cartelle cliniche raccolte dall’azienda statunitense Surgisphere – di cui Sapan Desai, uno degli autori dei due lavori, è anche il fondatore – in centinaia di ospedali in tutto il mondo. Le motivazioni alla base del provvedimento delle riviste di ritirare e disconoscere i lavori pubblicati non sono chiare.

Bellasi sottolinea, prima di tutto, come la giustificazione della “retraction” dei lavori si basi sulla impossibilità di una verifica esterna dei dati per motivi di privacy come si evince dai comunicati apparsi sulle riviste. Gli stessi autori dei lavori, in seguito ai dubbi sollevati da 120 esperti in una lettera pubblicata il 28 maggio ancora su The Lancet, a proposito delle conclusioni raggiunte, hanno chiesto invano un audit indipendente per la verifica dei dati e delle analisi di entrambi i documenti da parte del Medical technology & practice patterns institute (Mtppi), un istituto di ricerca di dati sanitari nel Maryland.

Il database utilizzato per redare lavori scientifici non viene mai messo in condivisione durante il processo di peer review. Solo in caso di audit o se a richiederlo sono gli enti regolatori che devono approvare un farmaco. Così, nonostante le richieste degli stessi autori dei lavori, il consorzio Surgisphere ha rifiutato di condividere i suoi dati grezzi a revisori di terze parti per la convalida. “Per tutelare l’esistenza del consorzio stesso” afferma Bellasi”. Perché, come si legge sullo stesso The Lancet, “Surgisphere temeva che il trasferimento dei dati avrebbe violato gli accordi con i clienti e i requisiti di riservatezza”. “Non è un dettaglio, sono aspetti legali importanti” continua Bellasi, che aggiunge: “La risposta di Surgisphere però ha portato a una ritrattazione da parte di alcuni autori, anche se non c’è evidenza che i dati fossero falsi, manipolati, o le analisi forzate”.

A discapito della conoscenza

La conseguenza quindi, al di là della reputazione di riviste e scienziati, è che potrebbe andare perso un pezzo di conoscenza importante nella lotta al Covid. Sono numerosi infatti i ricercatori che stanno valutando l’idrossiclorochina in ampi studi clinici e che hanno riferito di aver perso tempo e entusiasmo in seguito alla vicenda. Con la pubblicazione dello studio sul The Lancet infatti, molti trial come lo stesso Solidarity dell’Organizzazione mondiale della sanità, sono stati sospesi e poi ripresi. Ma sicuramente con uno spirito diverso e con non poco danno per la scienza. La stessa Food and drug administration (Fda) nei giorni scorsi, ha revocato l’autorizzazione all’uso d’emergenza dell’idrossiclorochinae della clorochina. La conseguenza è che si potrebbe non arrivare mai a una risposta sul trattamento con idrossiclorochina, sebbene potrebbe avere dei benefici clinici.

Questioni aperte

La vicenda ha aperto diverse questioni. Dalla qualità e la natura dei dati di Surgisphere, al motivo per cui gli altri autori del documento abbiano accettato di lavorare con un ampio set di dati che non sono stati in grado di convalidare. Infine come il lavoro sia passato attraverso un sistema di peer review su prestigiose riviste mediche. Per quanto riguarda il primo punto Bellasi ricorda la forte pressione che c’è al momento sui dati di real world evidence, estrapolati da studi clinici osservazionali e acquisiti per pratica clinica. “Per questo sono nati consorzi come Surgisphere – precisa – per standardizzare i dati tra i vari centri e usarli come fonte comune e più ampia di dati, per facilitare e rendere più solide le analisi statistiche. Hanno grosse potenzialità. Il dubbio è capire se sia più importante la privacy del singolo o un’indagine di una terza parte per valutarne la veridicità”.

Trial clinici per trovare risposte

Oltre al nodo privacy, molto andrà fatto anche per quanto riguarda il sistema di peer review. Un portavoce del Nejm ha dichiarato che rivedranno le loro procedure interne. Incluso il modo in cui valutano la ricerca, analizzando set di dati di grandi dimensioni basati su cartelle cliniche elettroniche. “È un momento dinamico – conclude Bellasi – in cui il processo della peer revision che non è perfetto, accelerato all’ennesima potenza può portare a effetti importanti. Così è successo anche ai grossi giornali, nonostante abbiano più revisori e più scelta. L’accelerazione può essere alle volte pericolosa. Lo vedo anche dal mio punto di vista. Il numero dei protocolli che abbiamo attivato è cresciuto notevolmente in seguito alla pandemia di Covid-19. Ma è stata fatta con buona fede e testimonia la necessità di risposte della comunità scientifica. Se dopo i turni pesanti che abbiamo fatto c’è chi si prende anche la briga di scrivere un protocollo e portare avanti uno studio clinico, lo fa perché vuole veramente trovare risposte”.