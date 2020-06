Confindustria dispositivi medici: tre priorità per il rilancio del sistema salute

Il presidente dell’associazione delle imprese, Massimiliano Boggetti, al Governo: “Servono scelte coraggiose, ripartendo da tre assi importanti: salute, scienza e industria”. Ecco le proposte

Un “sistema salute” più moderno, più forte sul territorio, capace di valorizzare l’innovazione. Una svolta per la ricerca, meno burocrazia e più trasferimento tecnologico. E ancora: sostenere le imprese, saldare i debiti della Pubblica amministrazione e cancellare “tasse indirette” come il payback. Sono queste alcune proposte di Confindustria dispositivi medici per la ripartenza dopo Covid-19.

“Per la Fase 3 – spiega in una nota il presidente dell’associazione delle imprese, Massimiliano Boggetti – occorre fare scelte politiche coraggiose, ripartendo da tre assi portanti: salute, scienza, industria per il futuro del Paese. Le imprese sono pronte a fare la loro parte. Il Governo ascolti le nostre proposte per un rinnovamento del Ssn, ormai evidente e necessario”.

La ricetta di Confindustria dispositivi medici

Investire in salute è la madre di tutte le priorità. “Che si traduce – continua Boggetti – in investimenti nel territorio e nell’innovazione, promuovendo negli ospedali un aggiornamento del parco tecnologico per garantire alle persone l’accesso alle migliori tecnologie per la salute sia in casi di emergenza che per la prevenzione della salute. Occorre uno svecchiamento del parco apparecchiature diagnostiche e di terapia intensiva perché non è più tollerabile che, per esempio, oltre il 50% dei ventilatori per la terapia intensiva abbiano più di 10 anni”.

Un impegno di modernizzazione che non può limitarsi agli ospedali. Per Confindustria Dm bisogna infatti “investire nel territorio potenziando l’assistenza territoriale e domiciliare per essere vicini alle persone attraverso tecnologie per il monitoraggio a distanza, la telemedicina, le app, ovvero quei dispositivi medici personalizzati figli della medicina delle 4P (predittiva, preventiva, personalizzata e partecipativa)”.

Anche il meccanismo degli acquisti deve cambiare. Secondo Boggetti occorre “avviare un nuovo sistema di procurement basato su un programma di Hta, che valorizzi l’innovazione per superare i tempi delle gare centralizzate al prezzo, dei prezzi di riferimento imposti e dei cluster omogenei”.

Finanziare la ricerca

Secondo Confindustria Dm l’Italia può essere un “Paese di eccellenza” solo se si torna a “finanziare la ricerca di base e la ricerca applicata nelle università, nel Cnr, negli Irccs e nei centri di ricerca”. Vanno poi valorizzati i parchi tecnologici e si deve “puntare sui progetti che qualifichino il nostro Paese a livello internazionale come il Milano Innovation District (Mind)”, così da attrarre investimenti. Occorre poi “incentivare il trasferimento tecnologico dai centri universitari all’industria e rendere più snello il percorso dei comitati etici per le sperimentazioni cliniche, promuovendo il rapporto virtuoso tra medico e industria, indispensabile per l’evoluzione tecnologica ripensando la legge Spazzacorrotti, il Sunshine Act e la sospensione della prescrizione”.

Semplificare è un’altra parola chaive: “È necessario – spiega Boggetti – lavorare in maniera sistemica a una semplificazione normativa che sburocratizzi le fasi di immissione dei prodotti sul mercato e le procedure di acquisto, che hanno finora ostacolato l’accesso della qualità dell’innovazione in favore del prezzo”.

Il tessuto industriale

L’industria dei dispositivi medici in Italia conta quasi 4mila aziende. “Il Paese ha la grande responsabilità – ricorda Boggetti – di incentivare il mercato domestico dei dispositivi medici e attrarre gli investimenti esteri. Il nostro tessuto industriale è composto da 3.957 aziende, il 95% sono Pmi che devono poter trovare in Italia terreno fertile per svilupparsi ed espandersi. Finora l’abitudine a inseguire il prezzo più basso attraverso le gare centralizzate ha purtroppo spinto le imprese alla ricerca di economie di scala e le ha rese meno competitive”.

Queste le proposte: “Tornare a incentivare sul territorio italiano la produzione e la ricerca industriale che generano occupazione e indotto, saldare i debiti alle aziende fornitrici da parte della PA e rivedere il gravoso sistema di tassazione sulle imprese e prevedere la cancellazione della tassazione indiretta come il payback, le tasse di partecipazione ai congressi e – conclude Boggetti – il controverso prelievo forzoso pari all’1% del fatturato oggi in discussione nella legge delega”.