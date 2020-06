BeGood to Business, il portale e-commerce B2B a supporto degli agenti di vendita

L’emergenza da Covid-19 ha costretto gli agenti a limitare l’operatività sul campo. L'applicazione, accessibile da parte di medici, farmacie, grossisti e distributori, punta a semplificare e ottimizzare le attività degli operatori del canale. Ecco come funziona. *IN COLLABORAZIONE CON REVORG

L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha portato a rivedere i rapporti tra le persone. Gli effetti della pandemia da nuovo coronavirus conducono, di fatto, alla nascita di quella che potremmo definire la “nuova era della socialità”. D’ora in avanti, i comportamenti messi in pratica nella vita di tutti i giorni saranno gestiti in relazione a un unico parametro essenziale: il distanziamento. Tale condizione avrà ripercussioni significative anche in ambito professionale, portando a ripensare ruoli e comportamenti in tanti settori, tra cui quello farmaceutico.

Cambia il ruolo dell’agente

A questo proposito, ragionando sul rapporto tra aziende e farmacie, uno dei ruoli più colpiti dalle dinamiche pandemiche è quello dell’agente di vendita. L’emergenza da Covid-19 ha costretto tali figure a limitare, quando non addirittura a interrompere, l’operatività sul campo. Tale condizione, in qualche caso, è stata attutita dal supporto delle piattaforme digitali di collaboration, capaci di garantire un livello minimo di operatività, sull’onda del lavoro agile, che però non basta. Oltretutto, l’emergenza di questi mesi ha portato gli addetti ai lavori a due riflessioni: per prima cosa l’agente non può più essere considerato soltanto un venditore, rappresenta invece l’azienda sotto molteplici aspetti, e va quindi ripensato il suo ruolo; inoltre, è ormai chiaro come la tecnologia digitale sia parte integrante della vita professionale di queste figure, la cui evoluzione può essere trainata dall’innovazione.

BeGood to Business

In questa direzione si muove la soluzione tecnologica sviluppata da Revorg. Si tratta di BeGood to Business, un portale di e-commerce B2B accessibile da parte di medici, farmacie, grossisti e distributori. Tale strumento punta a semplificare e ottimizzare l’attività degli operatori del canale, rendendole sempre più autonome. L’idea nasce circa dieci anni fa, quando Revorg lancia sul mercato la prima release di un’applicazione che permette a un agente di raccogliere un ordine sul territorio attraverso l’iPad. Nel tempo, è stato perfezionato, adattandolo anche al mondo del web. Oggi il cuore del sistema è uno strumento di configurazione di canvass che consente alle direzioni commerciali di costruire politiche personalizzate. Il portale non si sostituisce al ruolo dell’agente, che rimane il pilastro del processo commerciale, ma punta a ottimizzare e semplificare le attività da esso svolte.

Come funziona il portale

Il primo passo è l’inserimento dell’ordine. Una volta che il farmacista (medico, grossista o distributore) inserisce i suoi prodotti all’interno del carrello, una notifica arriva all’agente il quale applica le politiche commerciali corrispondenti. Successivamente è possibile consultare lo stato di avanzamento degli ordini, oltre a visualizzare il materiale promozionale e di marketing.

Il portale – personalizzabile e multilingua – consente anche di fissare un incontro virtuale con l’agente che continua a essere il punto di riferimento principale.

Il farmacista e l’agente possono visualizzare le reciproche disponibilità in calendario e prenotare una videocall, generando un link al quale collegarsi. Il sistema invia una notifica via portale, e-mail o sms. L’agente interviene in tutte le fasi del processo.

Durante la fase di inserimento ordini il sistema evidenzia informazioni quali: prodotti già acquistati, inevasi, novità, sconti speciali.

Gli strumenti di e-learning

Tra le varie funzionalità, BeGood to Business fornisce all’utente una serie di strumenti di e-learning. Si tratta di corsi e approfondimenti scientifici sui singoli prodotti o famiglie di prodotti.

Tali corsi online offrono la possibilità di sottoporre i partecipanti a dei test di valutazione sul grado di apprendimento e conoscenze acquisite consentendo, inoltre, di maturare sconti o offerte speciali.

Analisi e strategie future

Durante il periodo di lockdown, BeGood to Business ha destato un particolare interesse da parte degli operatori del canale, in quanto, oltre a rappresentare uno strumento di comunicazione tra l’agente e il target di riferimento, ha il vantaggio di poter essere utilizzato in qualsiasi luogo.

Revorg intende spingere questa soluzione anche dopo il periodo di emergenza da Covid-19 e si è dotata di un sistema che consente un rapido start-up, con delle proposte tariffarie in funzione degli ordini processati.

A cura di Revorg