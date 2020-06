MSD Animal Health: #AlTuoFianco per affrontare insieme un anno di cambiamenti

L'approccio dell'azienda al tempo di Covid passa anche attraverso numerose iniziative e progetti per supportare i professionisti della salute animale e i pet lover. *IN COLLABORAZIONE CON MSD ANIMAL HEALTH

Sono trascorsi oltre quattro mesi da quando il mondo si è fermato e l’emergenza sanitaria ha travolto progressivamente ogni Paese, diventando la sfida sanitaria, economica e sociale più grande degli ultimi decenni. Come azienda della formazione e della corretta informazione in ambito di salute animale, MSD Animal Health, ha accolto la sfida e ha risposto alle esigenze in continua evoluzione del settore organizzando, sotto l’hashtag ufficiale #AlTuoFianco, numerose iniziative e progetti pensati per supportare i professionisti della salute animale e i pet lover accompagnandoli in questo difficile e delicato anno di cambiamento con strumenti, risorse digitali e azioni concrete.

Informare correttamente: l’impegno di MSD Animal Health



Dai webinar organizzati nel mese di marzo è stato creato “Covid-19 e Animali Domestici: facciamo il punto”, un vademecum attendibile e di facile lettura dedicato al pet lover per potersi informare e districare tra le numerose informazioni non sempre corrette.

L’attenzione è andata anche al bisogno di chiarezza del consumatore finale, oltre a quello del pet lover. A loro MSD Animal Health ha dedicato, a maggio, il webinar “La filiera agroalimentare ai tempi del Coronavirus: prospettive future a seguito dell’emergenza”. Realizzato in accordo con Assocarni, Assica e Unaitalia, l’evento ha voluto rassicurare i consumatori fornendo loro uno spaccato sull’andamento e sulla gestione di un settore che non si è mai fermato e non ha mai smesso di garantire la fornitura di derrate alimentari, assicurando inoltre la qualità e la sicurezza dei prodotti italiani.

La formazione per i pet lover

Oltre alla formazione per gli specialisti della salute animale, MSD Animal Health, in collaborazione con Anmvi, ha pensato anche ai pet lover con la seconda edizione di Una Zampa in Famiglia. L’edizione 2020 del progetto, pensata in digitale per rispondere all’esigenze dettate dall’emergenza Covid-19, nasce per insegnare alle famiglie italiane e ai bimbi a prendersi cura dei loro animali da compagnia, imparare a conoscerli e garantirne il benessere, fornendo loro strumenti educativi divertenti, come quiz, fumetti da colorare e video.

Il mondo visto dagli animali: “Tornerò a Correre”

E se questa emergenza ha stravolto le nostre abitudini, così ha fatto anche per i nostri animali domestici, che hanno visto ridursi i loro momenti di svago all’aperto, aumentare improvvisamente la presenza assidua dei propri padroni e percepirne ansia e paura. Dall’esigenza di raccontare l’emergenza anche da questa prospettiva è nato il fumetto Tornerò a Correre, promosso dal comune di Segrate e realizzato grazie al supporto di MSD Animal Health. Ideato da Chiara Profeti, educatrice e insegnante di italiano e Fabio Pavanini, illustratore, il fumetto racconta l’emergenza covid-19 vista dalla protagonista a quattro zampe Aria che, proprio come tanti altri cani, ha vissuto al fianco dei propri padroni questo momento delicato, dando loro incondizionatamente forza e amore, in attesa di abbracciare una nuova normalità, insieme.

