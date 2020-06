Società italiana medicina farmaceutica: Marie Georges Besse (Servier) alla presidenza

Il direttore medico del gruppo francese in Italia guiderà la Simef. Nel direttivo Anna Piccolboni di Zambon (vicepresidente), Sara Cazzaniga di Janssen-Cilag (segretario) e Rossana Benetti di Roche (tesoriere)

Marie Georges Besse, direttore medico del gruppo Servier in Italia, è la prima donna alla guida della Società italiana di medicina farmaceutica (Simef). Già membro dell’associazione da 25 anni, è stata in passato vicepresidente e ora guiderà l’organizzazione per il triennio 2020-2023. Completano la squadra i componenti del direttivo Anna Piccolboni di Zambon (vicepresidente), Sara Cazzaniga di Janssen-Cilag (segretario) e Rossana Benetti di Roche (tesoriere).

Il profilo

Nata a Parigi e laureata in Biologia all’Università di Aix-Marseille, Besse inizia la sua attività professionale nel settore della ricerca applicata all’immuno-diagnostica presso Sanofi. Trascorre più di 20 anni presso l’Istituto di ricerca Servier rivestendo ruoli di crescente responsabilità, sia in ambito locale sia internazionale, fino a ricoprire il ruolo di Direttore delle Operazione Cliniche per l’Italia e, successivamente, anche per la Grecia. Matura una lunga esperienza nel settore dello sviluppo dei farmaci dalla Fase I alla III, nonché degli studi Late Phase.

“È con orgoglio e grande senso di responsabilità che assumo la presidenza di una realtà, come la Simef, da sempre in prima fila nel sostegno alla ricerca scientifica in Italia. Ringrazio tutti gli associati per la fiducia dimostrata e il nuovo Consiglio con cui condividerò questo percorso, fatto di obiettivi ambiziosi”, commenta in una nota Marie Georges Besse.

Servier in Italia

A Besse il plauso dell’azienda: “Non possiamo che essere onorati – commenta François Debaillon-Vesque, direttore generale del Gruppo Servier in Italia – della nomina di Marie Georges alla guida della Simef. La sua lunga esperienza nel campo della ricerca e dello sviluppo dei farmaci, ne fanno la persona giusta per cogliere le numerose sfide che la medicina farmaceutica si troverà a fronteggiare nei prossimi anni”.

La società italiana di medicina farmaceutica

La Società italiana di medicina farmaceutica è un’associazione scientifica senza fini di lucro che promuove e coordina iniziative a carattere scientifico nel campo delle scienze biomediche applicate alla ricerca ed allo sviluppo di nuove terapie. Conta circa mille soci appartenenti prevalentemente all’industria farmaceutica e a società di ricerca a contratto.