Covid-19, via libera di Ema all’uso di remdesivir per contrastare il virus

Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco ha adottato parere positivo, raccomandando la concessione dell'autorizzazione all'immissione in commercio condizionata, per il farmaco antivirale prodotto da Gilead

Via libera all’uso di remdesivir contro Covid-19 in Europa. Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha infatti adottato parere positivo, raccomandando la concessione dell’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, per il farmaco antivirale prodotto da Gilead, destinato al trattamento dell’infezione da Sars-CoV-2. L’approvazione è valida per il trattamento di Covid-19 in adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni con polmonite, che richiedono ossigeno supplementare.

La decisione

Il parere si basa su raccomandazioni dettagliate per l’uso di remdesivir, che sarà autorizzato solamente, al momento, per pazienti in stadio avanzato di malattia. Tenendo conto dei dati disponibili, l’Agenzia ha ritenuto che l’equilibrio tra benefici e rischi si sia dimostrato positivo nei pazienti con polmonite che richiedono ossigeno supplementare, cioè i pazienti con malattia grave.

Autorizzazione condizionata, cos’è

Dal punto di vista tecnico, l’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata si concede a un medicinale che soddisfa un’esigenza medica quando il beneficio per la salute pubblica è immediato e supera il rischio inerente al fatto che sono ancora necessari dati aggiuntivi. E il caso di remdesivir, già approvato con le stesse modalità negli Usa.

In attesa del parere della Commissione

Il via libera definitivo sarà concesso dalla Commissione europea, un passaggio che normalmente avviene circa 60 giorni dopo l’emanazione del parere tecnico del Chmp. La Commissione europea, che è stata informata dall’Ema nel corso della valutazione, seguirà però rapidamente il processo decisionale volto a concedere una decisione in merito in pochi giorni, per rendere il prodotto disponibile in Europa.