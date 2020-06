Integratori alimentari in Italia: aumentano fatturato e investimenti

Una fotografia aggiornata grazie a un’indagine realizzata da Federsalus in collaborazione con Iqvia e alle ricerche di Elite-Borsa italiana e Intesa San Paolo

La filiera dell’integratore alimentare in Italia fattura circa 3,7 miliardi di euro, aumenta gli investimenti e scommette sull’export. È un quadro positivo quello che emerge dalla quinta indagine di settore presentata da Federsalus, quest’anno in collaborazione con Iqvia, e da nuove ricerche condotte da Elite-Borsa italiana e Intesa San Paolo. I risultati sono stati presentati nel corso di un webinar.

L’analisi Federsalus-Iqvia

Le rilevazioni del Centro Studi Federsalus, certificate da Iqvia (che ha esteso il campione anche ad aziende non associate a Federsalus, per un totale di 143 interviste), stimano un fatturato industriale 2018 delle aziende pari a circa 3,7 miliardi di euro. Le associate rappresentano circa il 55% di questo valore. Per il 75% delle aziende intervistate il fatturato in è aumento. In crescita anche l’occupazione: il numero complessivo di addetti è di circa 22mila, in aumento secondo il 53% del campione.

Più di un’azienda su due dichiara che nel 2018 gli investimenti sono cresciuti. Sul totale degli investimenti, il 28% si concentra in marketing e comunicazione. Seguono ricerca e sviluppo (23%), formazione (17%), impianti e nuovi macchinari (12%). La maggior parte delle aziende intervistate segnala investimenti nel settore che si collocano nella fascia tra il 5 e il 10% del fatturato.

Elite-Borsa italiana: focus sugli investimenti

Gli investimenti sono il focus dell’indagine realizzata da Elite-Borsa italiana. Analizzando i bilanci di un campione di 153 aziende, la ricerca rileva un aumento degli investimenti, misurato dall’incremento degli stanziamenti per ammortamenti e deprezzamenti negli ultimi 4 anni (2015-2018), che sono passati da un valore medio di circa 400 milioni di euro nel 2015 ad uno di circa 600 milioni di euro nel 2018.

L’export

Scondo l’indagine del Centro Studi FederSalus, l’export è una delle principali leve del fatturato industriale del settore: nel 2018 è stato pari a 735 milioni di euro e ha inciso complessivamente per il 20,1% del fatturato, in aumento per oltre metà delle aziende intervistate.

Una terza ricerca, condotta da Intesa San Paolo, fotografa le performance delle aziende sul fronte delle esportazioni: l’Italia ha scalato in poco tempo la classifica e, con una quota di mercato del 3,2%, si colloca a fine 2018 al settimo posto dei Paesi maggiori esportatori di integratori alimentari. Secondo l’indagine, condotta su un campione di 144 aziende, “le eccellenti performance dell’export sono spiegate dalla rapida affermazione in Italia di un nucleo di imprese “giovani”, in forte crescita e con buoni indicatori economico-reddituali”.

Italia primo mercato in Europa

Secondo altre analisi Iqvia aggiornate a fine 2019 il mercato europeo degli integratori alimentari vale 13,2 miliardi di euro. L’Italia – con 3,6 miliardi (valore prezzi al pubblico, +3,6% rispetto al 2018) – rappresenta il primo mercato con una quota del 27%. Seguono, sul podio, Germania (18%) e Francia (8%). “Il mercato italiano degli integratori – commenta il neopresidente di Federsalus, Andrea Zanardi, nel corso del webinar – è il primo in Europa e questo grazie a una proficua interlocuzione con tutti gli attori del mercato e una visione lungimirante che ha coinvolto aziende, canali di distribuzione, farmacia in primis, e istituzioni. In Italia, inoltre, abbiamo un alto concetto della qualità di vita e del ‘saper vivere’ associato alla salute. Non a caso la dieta mediterranea è nata qui”. Il 92% del mercato italiano si sviluppa in farmacia e parafarmacia.

“I dati – afferma Zanardi – mostrano un settore che è solido e dinamico, capace di innovare. In questa fase difficile il consumatore ha incluso l’integratore alimentare tra gli acquisti fondamentali, riconoscendone un ruolo nel mantenimento della salute e del benessere. Di fronte ad un prodotto entrato nelle abitudini dei consumatori e ad un mercato florido, il tema regolatorio a livello europeo acquista una rilevanza cruciale. Per questo – spiega Zanardi – FederSalus ha tra le sue priorità il rafforzamento del perimetro in cui si muovono le nostre aziende e auspica che il formalismo dei feedback presente nei regolamenti sia contestualizzato attraverso un’interlocuzione sui contenuti e su dati scientifici dimostrabili”. Per il presidente di Federsalus “il comparto degli integratori alimentari rappresenta in Italia una punta di diamante sia a livello di consumi sia di produzione, tra le eccellenze che possono agganciare la ripresa economica e sulle quali – sottolinea – auspichiamo il sostegno delle istituzioni”.

Gli integratori per le malattie rare

A proposito di istituzioni, il presidente di Federsalus sottolinea l’impegno del Parlamento per una legge sulle malattie rare, che punta a includere gli integratori nei Livelli essenziali di assistenza (Lea) per determiante categorie di pazienti. La relatrice è l’on. Fabiola Bologna, capogruppo M5S in Commissione Affari Sociali alla Camera, che intervenendo al webinar di Federsalus spiega: “Confermo che stiamo lavorando in questa direzione. Siamo arrivati a un testo unico sulle malattie rare, che vuole essere una cornice normativa per tutti gli aspetti importanti, dai Lea al Pnmr, dalla distribuzione dei farmaci al piano assistenziale personalizzato. Abbiamo inserito anche gli integratori. Se tante malattie rare non hanno terapie specifiche, in alcuni casi gli integratori alimentari fanno parte del percorso di cura del paziente”. L’intenzione del legislatore è quella di includere nei Lea, per i malati rari, tutti i trattamenti essenziali come terapie farmacologiche, anche innovative, formulazioni dietetiche, farmaci di fascia C necessari, alimenti, integratori alimentari, dispositivi medici e presìdi sanitari.