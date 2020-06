Accordo tra Neuraxpharm e Almirall per un farmaco ansiolitico

L’azienda specializzata nel campo del Sistema nervoso centrale rileva un prodotto su prescrizione a base di diazepam. L’intesa prevede il diritto di commercializzazione sul mercato italiano

Neuraxpharm Italia rileva da Almirall un farmaco ansiolitico, acquisendo il diritto di commercializzazione sul mercato italiano. Si tratta di un prodotto su prescrizione medica a base di diazepam (nome commerciale Ansiolin).

L’accordo tra Neuraxpharm e Almirall

L’accordo tra Neuraxpharm Italia e Almirall include il diritto di commercializzare sul mercato italiano le due formulazioni (compresse rivestite e gocce orali). Il farmaco è una benzodiazepina indicata per il trattamento dell’ansia e di altre condizioni somatiche o psichiatriche associate alla sindrome ansiosa ed è inoltre indicato per l’insonnia.

I termini della transazione non sono stati divulgati, ma l’accordo amplia l’offerta di prodotti di Neuraxpharm Italia, specifici per il Sistema nervoso centrale, che comprende sia medicinali soggetti a prescrizione medica, sia prodotti del segmento consumer healthcare.

Consolidare la presenza in Italia

“Questa acquisizione rappresenta un’eccellente opportunità – commenta Jörg-Thomas Dierks, Ceo di Neuraxpharm – per consolidare ulteriormente la nostra presenza in Italia e per ampliare il nostro portafoglio prodotti italiano. Questo affermato brand, con la sua vasta presenza geografica in Italia, ben si allinea con la strategia di Neuraxpharm di offrire un’ampia gamma di opzioni terapeutiche e diventare a tutti gli effetti azienda farmaceutica leader per il Sistema nervoso centrale in Europa”. Soddisfatto Javier Mercadé, Head of Southern Region di Neuraxpharm: “Siamo lieti di portare questo brand con una forte storia locale all’interno del portfolio di Neuraxpharm in Italia. Neuraxpharm Italia era stata acquisita da Neuraxpharm a giugno 2017.