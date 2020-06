Fenagifar, Carolina Carosio eletta presidente dei giovani farmacisti

Farmacista 33enne di Savona, Carosi succede all’uscente Davide Petrosillo. Sarà affiancata dai vicepresidenti Luigi Congi e Giuseppe Giannico, dal segretario Vladimiro Grieco e dal tesoriere Giuseppe Ditto

Carolina Carosio è il nuovo presidente della Fenagifar, la federazione nazionale dei giovani farmacisti. La nomina è avvenuta al termine dell’Assemblea elettiva per il rinnovo dei vertici, svoltasi il 28 giugno in modalità virtuale, per il triennio 2020-2023, che ha portato ad un nuovo assetto della Federazione.

Farmacista 33enne di Savona, Carosio, che succede all’uscente Davide Petrosillo, sarà affiancata dai vicepresidenti Luigi Congi e Giuseppe Giannico, dal segretario Vladimiro Grieco e dal tesoriere Giuseppe Ditto.

Il futuro

“Insieme ai consiglieri eletti – commenta Carosio – abbiamo tracciato le linee guida, quali punti cardine dell’impegno assunto con giovani i colleghi, nell’ottica della continuità e delle nuove risorse; l’obiettivo comune, atto a garantire piena rappresentanza dei giovani, verrà perseguito con responsabilità e consapevolezza.”

“L’attività di Fenagifar per il prossimo triennio – ha dichiarato Carolina Carosio – sarà incentrata sulla comunicazione e sulla territorialità atte a consolidare ed intensificare i rapporti con enti, istituzioni e tutti i principali stakeholder, lo stesso principio di condivisione ed inclusione – conclude Carosio- dovrà essere applicato all’interno della Federazione stessa, per coinvolgere in maniera ponderata e costruttiva ogni contributo ricevuto”.

Il presidente uscente

Davide Petrosillo, presidente uscente ha commentato così: “Il mio viaggio termina qui. Il mandato è stato entusiasmante e ricco di importanti risultati per i giovani farmacisti. Abbiamo affrontato prove difficili che abbiamo risolto con benefici immediati e futuri; ricordo solo AgifarLab, FarmaCommunity, Farma Academy. È stata un’esperienza che mi ha dato molto, da un lato in termini professionali e dall’altro nei rapporti umani. Abbraccio e saluto i colleghi che in questo triennio sono diventati cari amici e che ora proseguiranno nel cammino. Auguro alla nuova squadra un buon lavoro, sicuro che faranno bene.”

La nuova squadra

Dunque una squadra rinnovata, che vede il restante consiglio composto da: Federica Faccitondo, Paolo Gerosa, Paolo Levantino, Giacomo Operti, Francesco Russo, Matteo Zerbinato, Davide Petrosillo.

Per i revisori dei conti risultano eletti: Emanuele Monti, Francesca Pantano, Viviana Vitale, Lucia Monica e Federico Palmas; per il collegio dei probiviri: Alessandro Cavalli, Riccardo Mencaglia, Luca Spagnolo.