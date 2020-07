Gruppo Stada: Silvia Margheritti a capo della comunicazione di EG Italia

Assume il ruolo di Head of communication, digital & events dell’azienda – specializzata in equivalenti, biosimilari e Otc - dopo aver lavorato negli ultimi 13 in diverse realtà del settore farmaceutico

Silvia Margheritti è il nuovo Head of communication, digital & events di EG Italia, azienda di equivalenti, biosimilari e Otc del Gruppo Stada. Laureata in Relazioni Pubbliche all’Università Iulm di Milano, Margheritti ha iniziato la sua carriera nel settore farmaceutico nel 2007 in Amgen, nell’area oncologia, per poi passare a ricoprire posizioni di rilievo in ambito marketing prima in Teva e successivamente in Pfizer. Prima di arrivare in EG Italia è stata per se anni “marketing and commercial offer senior manager” in Teva.

Gruppo Stada in espansione

“Sono molto contenta di entrare a far parte di un Gruppo in forte espansione, affermatosi inizialmente come azienda di farmaci equivalenti, attiva negli ultimi anni anche nel segmento dei medicinali biosimilari e della consumer health, settore quest’ultimo che vanta brand molto importanti e conosciuti, non ultimi quelli di recente acquisizione da Gsk”. Silvia Margheritti riporterà direttamente a Salvatore Butti, managing director & general manager dell’azienda.